Подержанные автомобили в Чехии немного подешевели
29 июля 2024
19:30
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Средняя цена подержанных легковых автомобилей, продаваемых на чешском рынке, в первом полугодии снизилась на 3% в годовом исчислении, до 287 000 крон, утверждает компания Cebia, занимающейся проверкой подержанных авто.
Причиной снижения цен, по мнению Cebia, стал более высокий возраст продаваемых автомобилей, который увеличился на два с половиной месяца и составил в среднем 9,3 года. Возраст подержанных автомобилей местного производства увеличился на три четверти года, до 7,9 года.
Незначительному снижению цен способствовали также долгосрочные промоцены на отдельные новые автомобили, которые впоследствии отразились на снижении цен на подержанные автомобили возрастом до двух лет.
На интернет-базаре Sauto.cz также недавно было зарегистрировано снижение цен. «Во втором квартале цены снизились на 2,6%, с 389 000 крон до 379 000 крон», — сообщил Novinky аналитик по продуктам Павел Хмелик. Год от года автомобили на Sauto.cz дорожали, но сейчас тенденция изменилась.
По данным Cebia, в этом году на рынке также уменьшилось предложение подержанных автомобилей — на 2,9% по сравнению с прошлым годом. Значительно сократилось количество импортированных автомобилей, которое снизилось на 12% по сравнению с прошлым годом. В этом году в Чехию было импортировано 71 568 подержанных легковых автомобилей, что на 9 801 меньше, чем за тот же период прошлого года. Доля автомобилей чешского производства увеличилась на 7% и составила 49%.
Средний пробег подержанных легковых автомобилей, проданных в этом году, составил 144 000 километров, что на 3 000 километров меньше, чем в прошлом году.
«Поскольку средний возраст проданных автомобилей не уменьшается, можно сделать вывод, что тахометры стали чаще скручивать, или же тахометры скручиваются на большее количество километров», — прокомментировала представитель Cebia Барбора Минксова.
Риск ложится на покупателя
Доля проданных дизельных автомобилей составила 48,5%, а бензиновых — почти 47%. Самыми продаваемыми моделями стали Škoda Octavia с долей в 10%, Škoda Fabia с долей почти в 6% и Škoda Superb на третьем месте с 3,8% рынка. В десятку лучших моделей также вошли Volkswagen, Hyundai, Ford и BMW.
На долю электромобилей пришлось 1,33% рынка, по сравнению с чуть менее 1% за аналогичный период прошлого года. Если тогда электрическим был примерно каждый 113-й автомобиль, то в этом году — примерно каждый 75-й.
Многие автомобили по-прежнему не имеют действующего ТО, хотя их доля снизилась с 22,2 до 19,7%. Однако это может быть связано с уменьшением количества автомобилей, ввезенных из-за рубежа.
«В любом случае, для покупателей это означает, что они несут финансовое бремя последующих проверок STK и выбросов для этих автомобилей, но прежде всего они несут риск того, что автомобиль не пройдет эти проверки, и им придется возвращать его в исправное состояние за свой счет», — отметила Минксова.
Среднее время продажи подержанного автомобиля в этом году увеличилось до 65 дней с 63 дней в прошлом году, что на день больше, чем в первом квартале этого года.
Доля каждого цвета среди проданных подержанных автомобилей практически не изменилась по сравнению с прошлым годом. Вновь доминируют серые и белые автомобили, за ними следуют черные, синие и серебристые. Самые продаваемые цвета во многом повторяют цветовые тенденции в автопарках компаний.
Незначительному снижению цен способствовали также долгосрочные промоцены на отдельные новые автомобили, которые впоследствии отразились на снижении цен на подержанные автомобили возрастом до двух лет.
На интернет-базаре Sauto.cz также недавно было зарегистрировано снижение цен. «Во втором квартале цены снизились на 2,6%, с 389 000 крон до 379 000 крон», — сообщил Novinky аналитик по продуктам Павел Хмелик. Год от года автомобили на Sauto.cz дорожали, но сейчас тенденция изменилась.
По данным Cebia, в этом году на рынке также уменьшилось предложение подержанных автомобилей — на 2,9% по сравнению с прошлым годом. Значительно сократилось количество импортированных автомобилей, которое снизилось на 12% по сравнению с прошлым годом. В этом году в Чехию было импортировано 71 568 подержанных легковых автомобилей, что на 9 801 меньше, чем за тот же период прошлого года. Доля автомобилей чешского производства увеличилась на 7% и составила 49%.
Средний пробег подержанных легковых автомобилей, проданных в этом году, составил 144 000 километров, что на 3 000 километров меньше, чем в прошлом году.
«Поскольку средний возраст проданных автомобилей не уменьшается, можно сделать вывод, что тахометры стали чаще скручивать, или же тахометры скручиваются на большее количество километров», — прокомментировала представитель Cebia Барбора Минксова.
Риск ложится на покупателя
Доля проданных дизельных автомобилей составила 48,5%, а бензиновых — почти 47%. Самыми продаваемыми моделями стали Škoda Octavia с долей в 10%, Škoda Fabia с долей почти в 6% и Škoda Superb на третьем месте с 3,8% рынка. В десятку лучших моделей также вошли Volkswagen, Hyundai, Ford и BMW.
На долю электромобилей пришлось 1,33% рынка, по сравнению с чуть менее 1% за аналогичный период прошлого года. Если тогда электрическим был примерно каждый 113-й автомобиль, то в этом году — примерно каждый 75-й.
Многие автомобили по-прежнему не имеют действующего ТО, хотя их доля снизилась с 22,2 до 19,7%. Однако это может быть связано с уменьшением количества автомобилей, ввезенных из-за рубежа.
«В любом случае, для покупателей это означает, что они несут финансовое бремя последующих проверок STK и выбросов для этих автомобилей, но прежде всего они несут риск того, что автомобиль не пройдет эти проверки, и им придется возвращать его в исправное состояние за свой счет», — отметила Минксова.
Среднее время продажи подержанного автомобиля в этом году увеличилось до 65 дней с 63 дней в прошлом году, что на день больше, чем в первом квартале этого года.
Доля каждого цвета среди проданных подержанных автомобилей практически не изменилась по сравнению с прошлым годом. Вновь доминируют серые и белые автомобили, за ними следуют черные, синие и серебристые. Самые продаваемые цвета во многом повторяют цветовые тенденции в автопарках компаний.
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