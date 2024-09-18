Субсидии работают — продажи электромобилей в Чехии ощутимо выросли
20 сентября 2024
19:30
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За первые семь месяцев этого года продажи электромобилей в Чехии выросли на 44% до 4 987 машин. Спрос на гибридные автомобили вырос на 36% и составил 30 238 единиц. Из них 3 498 были plug-in гибридами. Таковы данные Ассоциации автомобильных импортеров.
На долю чисто электромобилей пришлось 3,65% от общего числа зарегистрированных легковых автомобилей, а на долю гибридов — 22,1%.
Tesla остается самым продаваемым брендом электромобилей благодаря своей агрессивной ценовой политике — 1 957 автомобилей, на втором месте Skoda с 473 проданными Enyaq, на третьем — Volvo с 454 автомобилями. Далее следуют Hyundai, BMW и Volkswagen.
Toyota занимает первое место по продажам гибридов с 7 509 автомобилями, за ней следует местная Skoda с 3 327 продажами, а Volvo занимает третье место с 2 736 автомобилями. Самой продаваемой гибридной моделью является Skoda Octavia с 2 867 автомобилями, опережая Toyota Corolla.
В марте этого года государство запустило программу кредитных гарантий и субсидий на покупку электромобилей для компаний и предпринимателей. Размер субсидии составляет 200 000 крон на электромобиль и до 300 000 крон на электрофургон.
«Интерес к электромобилям набирает обороты благодаря программе субсидирования Министерства промышленности, однако сейчас по выгодной цене можно приобрести и гибриды, которые полностью сопоставимы по цене с автомобилями с двигателем внутреннего сгорания. К концу года гибриды могут завоевать до четверти доли рынка», — заявил Мартин Пелешка, генеральный директор Toyota и Lexus Czech Republic.
Общий объем продаж новых автомобилей на чешском рынке за первые семь месяцев этого года вырос на 3,8% в годовом исчислении и составил 136 673 автомобиля. В июле продажи выросли на 8,5% до 17 452 автомобилей.
Tesla остается самым продаваемым брендом электромобилей благодаря своей агрессивной ценовой политике — 1 957 автомобилей, на втором месте Skoda с 473 проданными Enyaq, на третьем — Volvo с 454 автомобилями. Далее следуют Hyundai, BMW и Volkswagen.
Toyota занимает первое место по продажам гибридов с 7 509 автомобилями, за ней следует местная Skoda с 3 327 продажами, а Volvo занимает третье место с 2 736 автомобилями. Самой продаваемой гибридной моделью является Skoda Octavia с 2 867 автомобилями, опережая Toyota Corolla.
В марте этого года государство запустило программу кредитных гарантий и субсидий на покупку электромобилей для компаний и предпринимателей. Размер субсидии составляет 200 000 крон на электромобиль и до 300 000 крон на электрофургон.
«Интерес к электромобилям набирает обороты благодаря программе субсидирования Министерства промышленности, однако сейчас по выгодной цене можно приобрести и гибриды, которые полностью сопоставимы по цене с автомобилями с двигателем внутреннего сгорания. К концу года гибриды могут завоевать до четверти доли рынка», — заявил Мартин Пелешка, генеральный директор Toyota и Lexus Czech Republic.
Общий объем продаж новых автомобилей на чешском рынке за первые семь месяцев этого года вырос на 3,8% в годовом исчислении и составил 136 673 автомобиля. В июле продажи выросли на 8,5% до 17 452 автомобилей.
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