Чешские водители скоро почувствуют на себе эскалацию конфликта на Ближнем Востоке

В августе и сентябре цены на нефть были значительно ниже, чем в первой половине года. «В течение третьего квартала цена на нефть Brent упала на 17% из-за опасений по поводу мирового спроса и здоровья китайской экономики», — говорит Петр Лайсек, аналитик Purple Trading.



Но дальнейшая эскалация на Ближнем Востоке меняет ситуацию. Когда во вторник Иран атаковал Израиль сотнями ракет, нефть отреагировала немедленным ростом почти на три доллара за баррель. Это напомнило ситуацию в апреле, когда цена на нефть марки Brent достигла 92 долларов за баррель.



В настоящее время цена составляет 75 долларов, но, скорее всего, тенденция к росту только начинается, поскольку Израиль пообещал Ирану ответные меры, причем одна из возможных атак может быть направлена на нефтяную инфраструктуру страны.



«Иран — один из важнейших мировых производителей нефти, поэтому рынок больше не может игнорировать конфликт на Ближнем Востоке. Поэтому нефть все еще может подняться значительно выше 80 долларов за баррель», — сказал Лайсек.



Цены пойдут по восходящей кривой

По его словам, это, конечно, в итоге отразится на чешских заправках, где бензин сейчас самый дешевый за последние три года — средняя цена за литр составляет 35,22 кроны за последние семь дней. Дизельное топливо также недорогое — при средней цене 33,46 кроны за литр оно является самым дешевым с прошлого лета. Но ситуация скоро изменится. Цены уже начали стагнировать и скоро пойдут по восходящей кривой из-за роста цен на нефть.



Кроме того, негативное влияние на цены окажет и курс кроны, которая слабеет в период повышенной напряженности по отношению к доллару.



«В паре с долларом крона резко ослабла с 22,50 до 22,85 кроны за доллар», — отметил Лайсек, добавив: «На следующей неделе колебания будут минимальными, но к концу месяца и бензин, и дизельное топливо могут подорожать на десятки геллеров, а то и больше за крону, в зависимости от динамики цен на нефть Brent».