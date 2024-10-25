Чешские СМИ: Volkswagen планирует закрыть как минимум три немецких завода и сократить десятки тысяч рабочих мест

Закрытие заводов в Германии станет первым случаем за 87-летнюю историю компании. Volkswagen впервые упомянул о такой возможности в начале сентября.



Компания предупредила, что необходимы радикальные меры, поскольку крупнейший европейский автопроизводитель сталкивается с жесткой конкуренцией в Китае, замедлением продаж на основных рынках и необходимостью управлять дорогостоящим переходом на электромобили.



В понедельник представитель Volkswagen заявил, что не будет комментировать «спекуляции по поводу конфиденциальных переговоров с (профсоюзом) IG Metall и рабочим советом». Она лишь добавила, что компания находится на «критическом этапе», сообщает Financial Times.



Кавалло сказала сотрудникам, собравшимся на главном заводе компании в Вольфсбурге, что у руководства есть два дня, чтобы изменить свои планы. Она намекнула на возможность будущих забастовок, добавляет FT.



Немецкая ежедневная газета Handelsblatt сообщила в воскресенье, что Volkswagen рассматривает возможность сокращения зарплат на 10%, а затем их замораживания на два года. По данным газеты, концерн пытается сэкономить четыре миллиарда евро (101,3 миллиарда крон) за счет сокращения расходов на свой основной бренд.



В VW работает около 650 000 человек по всему миру, в том числе почти 300 000 в Германии. Сам бренд Volkswagen насчитывает 120 000 сотрудников в Германии, половина из которых работает на главном заводе в Вольфсбурге. На внутреннем рынке концерн управляет в общей сложности десятью заводами.

Профсоюзы занимают сильные позиции в Volkswagen. Половину мест в наблюдательном совете компании занимают представители работников и немецкой земли Нижняя Саксония. Последняя владеет 20% акций и часто встает на сторону профсоюзов.