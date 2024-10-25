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Чешские СМИ: Volkswagen планирует закрыть как минимум три немецких завода и сократить десятки тысяч рабочих мест

Новости 420on
29 октября 2024
09:00
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Немецкий автоконцерн Volkswagen планирует радикальные меры по сокращению расходов на несколько миллиардов евро. Глава рабочего совета, представляющего интересы сотрудников, Даниэлла Кавалло, заявила в понедельник, что компания планирует закрыть как минимум три немецких завода, ликвидировать десятки тысяч рабочих мест и сократить зарплаты на 10%. Об этом сообщает Financial Times (FT).
Закрытие заводов в Германии станет первым случаем за 87-летнюю историю компании. Volkswagen впервые упомянул о такой возможности в начале сентября.

Компания предупредила, что необходимы радикальные меры, поскольку крупнейший европейский автопроизводитель сталкивается с жесткой конкуренцией в Китае, замедлением продаж на основных рынках и необходимостью управлять дорогостоящим переходом на электромобили.

В понедельник представитель Volkswagen заявил, что не будет комментировать «спекуляции по поводу конфиденциальных переговоров с (профсоюзом) IG Metall и рабочим советом». Она лишь добавила, что компания находится на «критическом этапе», сообщает Financial Times.

Кавалло сказала сотрудникам, собравшимся на главном заводе компании в Вольфсбурге, что у руководства есть два дня, чтобы изменить свои планы. Она намекнула на возможность будущих забастовок, добавляет FT.

Немецкая ежедневная газета Handelsblatt сообщила в воскресенье, что Volkswagen рассматривает возможность сокращения зарплат на 10%, а затем их замораживания на два года. По данным газеты, концерн пытается сэкономить четыре миллиарда евро (101,3 миллиарда крон) за счет сокращения расходов на свой основной бренд.

В VW работает около 650 000 человек по всему миру, в том числе почти 300 000 в Германии. Сам бренд Volkswagen насчитывает 120 000 сотрудников в Германии, половина из которых работает на главном заводе в Вольфсбурге. На внутреннем рынке концерн управляет в общей сложности десятью заводами.
Профсоюзы занимают сильные позиции в Volkswagen. Половину мест в наблюдательном совете компании занимают представители работников и немецкой земли Нижняя Саксония. Последняя владеет 20% акций и часто встает на сторону профсоюзов.
Чехия Германия производство работа Автомобили
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