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Volkswagen балансирует на краю пропасти. Škoda Auto спасает ситуацию

Новости 420on
30 октября 2024
22:00
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Проблемы крупнейшего европейского автопроизводителя Volkswagen подчеркивают результаты третьего квартала. Операционная прибыль Volkswagen за этот период упала на 42% по сравнению с предыдущим годом и составила 2,86 млрд евро (72,5 млрд крон). В основном это связано с высокими производственными затратами на основной легковой бренд VW и расходами на модернизацию моделей. Группу в некоторой степени спасает Škoda Auto, которая в свою очередь увеличила операционную прибыль.
Сложные структуры управления, неверные управленческие решения, такие как непродуманные инвестиции в электромобили, снижение доходов от Китая и непосильная немецкая бюрократия. Это основные проблемы, с которыми сталкивается Volkswagen.

«Это подтверждение того, что у марки Volkswagen есть серьезные проблемы с неэффективностью производства в Германии. И они достигли той точки, когда их нужно решать каким-то образом, который кажется очень радикальным», — сказал автомобильный аналитик Владимир Рыбецкий.

Производство Volkswagen является дорогим, и, по словам Рыбецкого, компания предлагает автомобили, которые не обладают такой высокой электромобильностью и не имеют такой хорошей репутации, как, например, американская Tesla.

Автопроизводитель также страдает от низкой операционной рентабельности. Она упала до 3,6%, что является самым низким показателем за последние четыре года, сообщает Reuters.

Skoda улучшила свои показатели

Но не все бренды группы находятся в таком плачевном состоянии, как VW. Помимо основного бренда, в среду также были опубликованы результаты Škoda Auto. Ее операционная прибыль за первые три квартала этого года выросла более чем на треть — до 1,699 млрд евро (около 43 млрд крон) с 1,260 млрд евро за аналогичный период прошлого года.

Продажи компании также улучшились, увеличившись до 20,399 млрд евро с 19,659 млрдевро годом ранее.

«Škoda демонстрирует очень хорошие экономические результаты. Задача по оптимизации производства давно решена, и она предлагает правильные модели, в то время как слабые позиции бренда Volkswagen подтвердились», — добавил Рыбецкий.

В настоящее время Volkswagen находится в состоянии конфликта с профсоюзами, поскольку руководство компании хочет начать экономить до миллиардов евро в год. В понедельник стало известно, что компания планирует закрыть по меньшей мере три немецких завода, сократить зарплаты и уволить десятки тысяч рабочих, что является неприемлемым шагом для рабочего совета. Его босс Кавалло пригрозил прервать переговоры с руководством автопроизводителя и начать забастовку.

Дальнейшие переговоры между Volkswagen и немецким профсоюзом IG Metall должны начаться в среду, напоминает Reuters.

Профсоюз имеет сильные позиции в Volkswagen. Половина мест в наблюдательном совете компании принадлежит представителям работников и немецкой земли Нижняя Саксония. Последняя владеет 20-процентным пакетом акций и часто встает на сторону профсоюзов.

В VW Group работает около 650 000 человек по всему миру, почти 300 000 из них — в Германии. Только для марки Volkswagen в Германии работает 120 000 человек, половина из которых занята на главном заводе в Вольфсбурге. На внутреннем рынке концерн управляет в общей сложности 10 заводами.
Автомобили производство Чехия Германия
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