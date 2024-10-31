Китай жалуется на тарифы ЕС на электромобили и просит Чехию о помощи

Китайское правительство в воскресенье пожаловалось на тарифы Европейского союза на китайские электромобили. Оно попросило Чехию о помощи в переговорах между Пекином и Брюсселем. Чешские чиновники пока никак не прокомментировали ситуацию.



Во вторник ЕС окончательно утвердил свое решение о введении тарифов в размере от 17 до 35 процентов на электромобили китайских марок в дополнение к существующим 10-процентным пошлинам. Это произошло потому, что после расследования, длившегося целый год, ЕС пришел к выводу, что китайские производители электромобилей пользуются несправедливыми субсидиями, которые Союз впоследствии определил как «угрозу экономического ущерба для будущих производителей электромобилей в ЕС».



Заместитель министра торговли Китая Линг Цзи заявил чешским чиновникам в воскресенье, что «Китай не согласен и не принимает это решение», говорится в заявлении Министерства торговли Китая. Он также добавил, что Пекин надеется, что чешское правительство «сыграет активную роль» в создании «политической воли и искренности в китайско-европейских консультациях по электромобилям».



«Китай готов укреплять сотрудничество с Чешской Республикой»



«Китай готов укреплять сотрудничество с чешской стороной в различных областях», — заявили в Пекине. Представители Чехии, присутствовавшие на встрече, заявили, что Чешская Республика «поощряет свободную торговлю и выступает против протекционизма», говорится в заявлении китайской стороны. В то же время, согласно заявлению, она также «придает большое значение развитию экономического и торгового сотрудничества с Китаем».



Чешские официальные лица не стали комментировать встречу.



Параллельно с введением тарифов Брюссель и Пекин обсуждают альтернативные решения, которые соответствуют Всемирной торговой организации и которые позволят решить проблему несправедливых субсидий без введения тарифов, сообщает Politico.