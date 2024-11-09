Автомобильная промышленность массово увольняет сотрудников

Одна из причин заключается в том, что интерес к электромобилям в Европе, вероятно, не соответствует сильно завышенным оценкам. И ситуация будет ухудшаться. Другая угроза, по мнению Ондржея Макеша из Bibby Financial Services, заключается в повышении со следующего года требований ЕС к уровню выбросов, что может означать прекращение производства некоторых особо компактных моделей автомобилей с двигателем внутреннего сгорания.



Это представляет собой значительную угрозу для всей автомобильной промышленности, на которую приходится четверть чешского производства и более 9% ВВП, сказал Макеш.



В Чехии компания Adient, производящая автомобильные сиденья, в последний раз объявила об увольнениях. Она закроет свои заводы в Чешской Липе и Страж-под-Ральскем, а 1 100 сотрудников потеряют работу в течение следующих двух лет.



Среди немецких компаний производитель автозапчастей Schaeffler стал последним, кто планирует сократить штат, уволив около 4 700 сотрудников на своих европейских заводах. Компания, которая также работает в Чехии, заявила, что под сокращение попадут десять заводов в Германии и еще пять в Европе.



Volkswagen и Michelin планируют закрытие предприятий



Во вторник производитель шин Michelin объявил о закрытии двух заводов во Франции. 1 254 человека потеряют работу. Компания закроет заводы в Шоле и Ванне, где производятся шины для небольших фургонов и металлическая арматура для шин. Генеральный директор Флоран Менего заявил, что компанию вынудило к этому медленное ухудшение конкурентоспособности в Европе, особенно с учетом того, что дорогие энергоносители также препятствуют экспорту. Крупнейший европейский автопроизводитель Volkswagen, в свою очередь, планирует закрыть как минимум три завода в Германии и уволить до 30 000 человек, и в настоящее время ведет сложные переговоры с профсоюзами.



Другой немецкий поставщик автомобилей, ZF Friedrichshafen, объявил о планах уволить до 14 000 сотрудников в Германии к 2028 году, что составляет около четверти рабочей силы. В Чешской Республике на 11 заводах и в центрах разработки работают более 3 500 человек, и компания не планирует сокращать штат.



Поставка автомобильных компонентов является ключевым сегментом чешской экономики. Поэтому профсоюзы призывают к смягчению правил выбросов и введению еще более жестких штрафов, чем раньше.

Самые доступные автомобили находятся под угрозой прекращения выпуска или становятся еще дороже



В следующем году ограничения должны быть ужесточены с нынешних 115 граммов CO2 до примерно 94 граммов. За каждый лишний грамм на каждый произведенный автомобиль будет налагаться штраф в размере 95 евро (около 2 400 крон).



«Мы стоим на критическом перепутье, где на карту поставлено гораздо больше, чем процентные показатели выбросов. Речь идет о рабочих местах, сохранении сильной автомобильной промышленности в Чешской Республике и стратегической независимости Европы», — заявил Зденек Петцл, исполнительный директор Ассоциации автомобильной промышленности.



Министр транспорта Мартин Купка (ODS) заявил, что Европейский союз попросит Чехию и Италию отложить штрафы, поскольку достижение цели по продажам электромобилей маловероятно. Сумма штрафов может составить более десяти миллиардов евро (более 250 миллиардов крон).



«Если мы действительно серьезно относимся к сокращению выбросов, нам необходимо создать конкурентное игровое поле для промышленности и решить такие ключевые проблемы, как высокие цены на энергию, чрезмерное бремя регулирования или практически отсутствующая европейская цепочка поставок для электромобилей», — говорит Петцль.



Только пятая часть новых рабочих мест



По данным европейской ассоциации, сеть поставок для электромобилей развивается недостаточно быстро, чтобы компенсировать потерю рабочих мест в традиционных отраслях производства компонентов двигателей внутреннего сгорания.



За первые шесть месяцев этого года европейские поставщики автомобилей объявили о 32 000 увольнений, что превысило даже пандемические цифры — 29 000 человек будут уволены во второй половине 2020 года. Рабочие места не заменяются, потому что спрос на электромобили не так высок, а поставщикам не хватает денег на преобразование и модернизацию производства из-за снижения доходов. Из 100 000 новых рабочих мест, изначально обещанных к 2025 году, на сегодняшний день создана лишь пятая часть.



«Чтобы защитить рабочие места, ускорить „зеленую“ и цифровую трансформацию и восстановить нашу глобальную конкурентоспособность, нам необходимы изменения в законодательстве. Это означает, в частности, принятие технологической открытости в стандартах выбросов CO2», — заявил Бенджамин Кригер, генеральный секретарь ассоциации.



Согласно прошлогоднему исследованию консалтинговой компании Deloitte, сейчас трудно сказать, будут ли электромобили доминировать на рынке уже в 2030 году. Это затрудняет планирование для поставщиков.