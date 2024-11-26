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Чехия и Италия призывают ЕС смягчить штрафы для автопроизводителей, продающих недостаточное количество электромобилей

Новости и статьи
28 ноября 2024
16:30
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Чехия и Италия обращаются к Европейскому союзу с призывом смягчить штрафы, которые будут применяться со следующего года к автопроизводителям, не сумевшим продать достаточное количество электромобилей для достижения целевых показателей по выбросам. Обе страны пользуются поддержкой других членов ЕС.
«Конкурентоспособность европейской автомобильной промышленности должна оставаться в центре политики ЕС», — говорится в двухстраничном документе, который также поддержали Австрия, Болгария, Польша, Румыния и Словакия. 

Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA) также потребовала отменить крупные штрафы, которые грозят, если компании не достигнут целевых показателей по выбросам в сентябре.

Одна из причин заключается в том, что интерес к электромобилям не так велик, как ожидалось изначально. Кроме того, доля EV в общем объеме продаж автомобилей снизилась до 14,4% в августе с 21% годом ранее, что усложняет достижение целевых показателей ЕС, сообщает ACEA. 

По мнению экспертов, это связано с тем, что некоторые страны не создали благоприятных условий для их использования. Критики подхода Брюсселя также утверждают, что если придется платить штрафы, у компаний не останется денег на инвестиции в разработку новых электромобилей. Возможная отсрочка введения целевых показателей выбросов на 2025 год может дать отрасли необходимое время. 

Уже сейчас автопроизводители готовят новые модели электромобилей, которые должны помочь их продажам в следующем году. Например, Volkswagen планирует выпустить в следующем году до 30 новых автомобилей, половина из которых будет электрическими. Появление более дешевых электромобилей, таких как Renault 5 по цене 25 000 евро (632 000 чешских крон), также может способствовать росту продаж, сообщало ранее агентство Reuters.
Автомобили экономика электромобили
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