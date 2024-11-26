Чехия и Италия призывают ЕС смягчить штрафы для автопроизводителей, продающих недостаточное количество электромобилей
28 ноября 2024
16:30
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Чехия и Италия обращаются к Европейскому союзу с призывом смягчить штрафы, которые будут применяться со следующего года к автопроизводителям, не сумевшим продать достаточное количество электромобилей для достижения целевых показателей по выбросам. Обе страны пользуются поддержкой других членов ЕС.
«Конкурентоспособность европейской автомобильной промышленности должна оставаться в центре политики ЕС», — говорится в двухстраничном документе, который также поддержали Австрия, Болгария, Польша, Румыния и Словакия.
Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA) также потребовала отменить крупные штрафы, которые грозят, если компании не достигнут целевых показателей по выбросам в сентябре.
Одна из причин заключается в том, что интерес к электромобилям не так велик, как ожидалось изначально. Кроме того, доля EV в общем объеме продаж автомобилей снизилась до 14,4% в августе с 21% годом ранее, что усложняет достижение целевых показателей ЕС, сообщает ACEA.
По мнению экспертов, это связано с тем, что некоторые страны не создали благоприятных условий для их использования. Критики подхода Брюсселя также утверждают, что если придется платить штрафы, у компаний не останется денег на инвестиции в разработку новых электромобилей. Возможная отсрочка введения целевых показателей выбросов на 2025 год может дать отрасли необходимое время.
Уже сейчас автопроизводители готовят новые модели электромобилей, которые должны помочь их продажам в следующем году. Например, Volkswagen планирует выпустить в следующем году до 30 новых автомобилей, половина из которых будет электрическими. Появление более дешевых электромобилей, таких как Renault 5 по цене 25 000 евро (632 000 чешских крон), также может способствовать росту продаж, сообщало ранее агентство Reuters.
Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA) также потребовала отменить крупные штрафы, которые грозят, если компании не достигнут целевых показателей по выбросам в сентябре.
Одна из причин заключается в том, что интерес к электромобилям не так велик, как ожидалось изначально. Кроме того, доля EV в общем объеме продаж автомобилей снизилась до 14,4% в августе с 21% годом ранее, что усложняет достижение целевых показателей ЕС, сообщает ACEA.
По мнению экспертов, это связано с тем, что некоторые страны не создали благоприятных условий для их использования. Критики подхода Брюсселя также утверждают, что если придется платить штрафы, у компаний не останется денег на инвестиции в разработку новых электромобилей. Возможная отсрочка введения целевых показателей выбросов на 2025 год может дать отрасли необходимое время.
Уже сейчас автопроизводители готовят новые модели электромобилей, которые должны помочь их продажам в следующем году. Например, Volkswagen планирует выпустить в следующем году до 30 новых автомобилей, половина из которых будет электрическими. Появление более дешевых электромобилей, таких как Renault 5 по цене 25 000 евро (632 000 чешских крон), также может способствовать росту продаж, сообщало ранее агентство Reuters.
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