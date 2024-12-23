Производители стали повышать цены на автомобили с двигателями внутреннего сгорания

«Это определенно не очень хорошая новость для обычных потребителей, и перспективы тоже не очень радужные», — сказал автомобильный аналитик Владимир Рыбецкий.



Йозеф Покорный, секретарь Ассоциации импортеров автомобилей, говорит, что отдельные модели могут подорожать на десятки тысяч крон, а в среднем на 50 000 крон за машину.



Повышение цен неминуемо, потому что с января будут ужесточены ограничения на выбросы вредных веществ.



С нынешних 115 граммов CO2 на километр они должны снизиться до 94 граммов. А за каждый лишний грамм автопроизводители платят штраф до 95 евро (2 380 крон).



Выбросы распределяются на весь автопарк автопроизводителя. В связи с этим производители также должны выполнить план Еврокомиссии по увеличению количества электромобилей в общем объеме продаж. А этого пока не происходит. Если в этом году их доля составляет около 13%, то по плану со следующего года она должна быть примерно 24%.



Поэтому автопроизводители стараются сделать электрические модели дешевле. Например, Volkswagen снизил цену на модель ID.3 в Германии до уровня ниже 30 000 евро (750 000 крон). Но, по мнению главы Ассоциации автомобильной промышленности Зденека Петцля, даже этого будет недостаточно, потому что экономическая ситуация не позволит людям покупать более дорогие электромобили в целом.



Он тоже ожидает, что новые автомобили с двигателями внутреннего сгорания станут дороже на десятки тысяч крон.



«Даже если автопроизводитель будет покупать так называемые кредиты на выбросы, обычно у производителя, выпускающего только электромобили, то разница между нынешним средним показателем в 135 граммов и вновь требуемыми 94 граммами выбросов составит расходы более 800 евро. Это означает дополнительные расходы в размере 20 000 крон на каждый автомобиль в следующем году», — утверждает Петцль.



По словам бывшего начальника Porsche Венделина Видекинга, автопроизводители могут заплатить штрафы в размере до 15 миллиардов евро (380 миллиардов крон), если не достигнут целевых показателей по выбросам.



Самый большой штраф — до 7,7 миллиарда евро (192 миллиарда крон) — грозит Volkswagen, за ним следуют Renault со штрафом в 1,7 миллиарда евро и группа Stellantis, в которую входят Fiat, Citroen, Peugeot и Opel. Последний может заплатить до 1,6 миллиарда евро.



Концерн VW сейчас находится в ожесточенном противостоянии с профсоюзами, объявив о намерении провести увольнения, сократить зарплаты и закрыть некоторые заводы в Германии. Сейчас ведутся напряженные переговоры.



«Это затронет все автомобильные компании, которые продаются в Европе. Средние показатели выбросов берутся для всей группы, поэтому Škoda Auto это тоже будет задевать. Все будет зависеть от стратегии концерна, где он хочет сохранить хорошие продажи, а где может позволить себе поднять цены», — объяснил Рыбецкий.



Автопроизводитель из Млада-Болеслава не захотел слишком подробно комментировать развитие цен. Однако Михаэла Скленаржова из пресс-службы компании заявила, что выбросы будут влиять на стоимость автомобилей.



«На развитие цен влияет целый ряд факторов: все более жесткие законодательные требования, например, в отношении новых технологий, предельных выбросов или правил безопасности, а также запуск новых автомобилей и, наконец, инфляция, которая влечет за собой рост цен поставщиков и рабочей силы», — сказала Скленаржова.



Однако рост цен в Чехии может быть меньше, чем в других странах. «Это возможно не будет одинаково на всех рынках, в Чехии давление может быть немного меньше, чем в Германии, где они могут позволить себе больше повысить цены», — добавила аналитик.



Согласно мнению Рыбецкого, повышение цен на новые автомобили отразится и на ценах на подержанные.



«Как и несколько лет назад, когда автопроизводители не могли удовлетворить спрос на новые машины из-за нехватки запчастей, люди будут больше обращать внимание на подержанные автомобили. Они не смогут позволить себе новые машины, и это отразится на цене более новых подержанных автомобилей, которым от трех до шести лет», — отметил он.



Министерство транспорта настаивает на переменах. «После встречи министра Мартина Купки с представителями Еврокомиссии и сектора мы подготовили предложение, в котором рассматривается вопрос об отсрочке штрафов в 2025 году. Оно будет обсуждаться в рамках Европейского совета на этой неделе», — сказал представитель министерства Франтишек Йемелька.



«Я не верю, что это будет изменено. Хотя бы потому, что на это нет времени — регламент начинает действовать через несколько дней», — добавил Рыбецкий.



Однако Петцль считает, что время еще есть. «Система устроена таким образом, что в конце года данные по проданным автомобилям суммируются. Так что еще есть возможность быстро разрешить ситуацию», — отметил он.