Продажи автомобилей в ЕС в ноябре вновь пошли на спад

Продажи полностью электрических автомобилей в ноябре сократились на 9,5% до 130 757 штук, в основном из-за резкого снижения спроса в Германии и Франции. Доля этих автомобилей в общем объеме продаж снизилась до 15 с 16,3% год назад.





В период с января по ноябрь общие продажи новых легковых автомобилей в ЕС выросли на 0,4% до 9,7 миллиона, а продажи полностью электрических машин упали на 5,4% до 1,3 миллиона.





Чешская ассоциация автомобильных импортеров ранее сообщала, что с января по конец ноября продажи новых легковых автомобилей в Чехии выросли на 3,6% в годовом исчислении и составили 213 710 машин. Только в ноябре продажи увеличились на 6,3% и составили 20 641 автомобиль.





Автопроизводитель Škoda Auto, входящий в немецкую Volkswagen Group, увеличил продажи в странах ЕС на 10,5% до 58 990 автомобилей в ноябре, согласно данным ACEA. Таким образом, доля марки на рынке ЕС возросла до 6,8 с 6% год назад.