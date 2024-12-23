Продажи автомобилей в ЕС в ноябре вновь пошли на спад
25 декабря 2024
19:30
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Продажи новых легковых автомобилей в Евросоюзе упали на 1,9% в годовом исчислении и составили 869 816 машин в ноябре после роста на 1,1% в октябре. Таковы данные, опубликованные Европейской ассоциацией автопроизводителей (ACEA).
Продажи полностью электрических автомобилей в ноябре сократились на 9,5% до 130 757 штук, в основном из-за резкого снижения спроса в Германии и Франции. Доля этих автомобилей в общем объеме продаж снизилась до 15 с 16,3% год назад.
В период с января по ноябрь общие продажи новых легковых автомобилей в ЕС выросли на 0,4% до 9,7 миллиона, а продажи полностью электрических машин упали на 5,4% до 1,3 миллиона.
Чешская ассоциация автомобильных импортеров ранее сообщала, что с января по конец ноября продажи новых легковых автомобилей в Чехии выросли на 3,6% в годовом исчислении и составили 213 710 машин. Только в ноябре продажи увеличились на 6,3% и составили 20 641 автомобиль.
Автопроизводитель Škoda Auto, входящий в немецкую Volkswagen Group, увеличил продажи в странах ЕС на 10,5% до 58 990 автомобилей в ноябре, согласно данным ACEA. Таким образом, доля марки на рынке ЕС возросла до 6,8 с 6% год назад.
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