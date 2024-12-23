Пражская теплоэнергетическая компания в следующем году повысит цены на тепло

«Группа Veolia уже долгое время пытается удержать цены на тепло на низком уровне. Однако она должна учитывать рост цен на топливо, квоты на выбросы, рост расходов на эксплуатацию и обслуживание, уровень инфляции, а в настоящее время и рост регулируемых компонентов цен на энергию. Тем не менее Пражская теплостанция из группы Veolia увеличит среднюю цену только на 8%», — заявили в компании.





Pražská teplárenská является одной из крупнейших тепловых сетей в Чешской Республике по количеству эксплуатируемых объектов. Деятельность компании сосредоточена в Праге и окрестностях. В Праге она охватывает почти четверть рынка энергии и обогревает более 230 000 домохозяйств, а также множество офисных зданий, промышленных предприятий, сотни образовательных и медицинских учреждений и других объектов.



Большинство домохозяйств в Чехии, подключенных к центральному отоплению, в следующем году будут платить дополнительно. Угольные отопительные установки подорожают на 3-10%, что приведет к увеличению расходов на отопление и подогрев воды в среднем на десятки крон в месяц. Газовые отопительные установки, напротив, подешевеют на десятую часть. При этом угольное тепло по-прежнему будет дешевле. Отопительные установки, работающие на биомассе, значительно подорожают — на одну пятую в годовом исчислении.