Почта повысит стоимость отправки писем

Почта объясняет повышение цен ростом расходов. Количество писем неуклонно снижается. За последнее десятилетие оно сократилось на две трети и к 2023 году составит 105 миллионов.





Экономная доставка обычно означает доставку адресату в течение трех рабочих дней. В приоритетном режиме, который подразумевает вручение на следующий день, цена за посылку весом до 50 граммов повышается с 34 до 36 крон. В обоих вариантах покупатели с картой клиента получают скидку в одну крону или еще одну крону, если доставляется более десяти посылок.



Заказное письмо подорожает в базовом варианте до 77 крон с нынешних 72 крон в экономичном режиме доставки или на три кроны до 82 крон в приоритетном режиме.





Чешская почта в последние годы терпит убытки. В 2023 году они составили три четверти миллиарда крон. В этом году компания должна быть разделена на государственного оператора филиалов и коммерческого оператора Balíkovna.