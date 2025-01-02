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Почта повысит стоимость отправки писем

Новости и статьи
4 января 2025
18:00
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Чешская почта с февраля повысит цены на пересылку писем на суммы от 2 до 4 крон. Дороже станет медленная доставка в так называемом экономичном режиме, когда пересылка письма весом до 50 граммов будет стоить 31 чешскую крону вместо нынешних 27 крон. Также будут дорожать почтовые переводы, что подтвердил пресс-секретарь почтового ведомства Матьяш Витик.
Почта объясняет повышение цен ростом расходов. Количество писем неуклонно снижается. За последнее десятилетие оно сократилось на две трети и к 2023 году составит 105 миллионов.

Экономная доставка обычно означает доставку адресату в течение трех рабочих дней. В приоритетном режиме, который подразумевает вручение на следующий день, цена за посылку весом до 50 граммов повышается с 34 до 36 крон. В обоих вариантах покупатели с картой клиента получают скидку в одну крону или еще одну крону, если доставляется более десяти посылок.

Заказное письмо подорожает в базовом варианте до 77 крон с нынешних 72 крон в экономичном режиме доставки или на три кроны до 82 крон в приоритетном режиме.

Чешская почта в последние годы терпит убытки. В 2023 году они составили три четверти миллиарда крон. В этом году компания должна быть разделена на государственного оператора филиалов и коммерческого оператора Balíkovna.
Чешская почта почта Чехия
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