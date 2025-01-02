Мы больше не допустим чрезмерно низких процентных ставок, заявил глава Центробанка Чехии

«За 10 лет до пандемии у нас здесь были ставки около нуля, и это было ошибкой. Процентные ставки должны быть выше, чем были раньше», — заявил Михл в эфире программы Prima News CNN в воскресенье.



Его заявление удивительно, поскольку до сих пор нынешнее правление ЧНБ снижало ставки. С июня 2022 года из-за высокой инфляции базовая ставка репо достигла 7%, с декабря 2023 года она была снижена до ноябрьского уровня в 4%. Но в декабре ЧНБ оставил ставки на прежнем уровне. От этой ставки также зависят проценты по сберегательным и срочным счетам, а также по потребительским кредитам и ипотечным кредитам.



«Сейчас у нас период ожидания, перерыв, мы анализируем и посмотрим, как действовать дальше. Мы не допустим какого-либо роста инфляции», — заявил Михл.



По его словам, этот год будет годом низкой инфляции и финансовой стабильности, когда инфляция составит около 2,5%. Тогда экономика вырастет примерно на 2%. «Правда в том, что рост будет основан на потреблении домохозяйств и государственных займах. Я бы предпочел, чтобы это было за счет инвестиций», — заявил губернатор.



По его словам, самый большой инфляционный риск — это высокий дефицит госбюджета и избыточное количество денег в обращении. Другими словами, чрезмерная задолженность домохозяйств.



По мнению главы ЧНБ, дефицит бюджета необходимо сокращать. «Чешское государство на 100% перенапряжено, многие люди должны быть уволены, многие государственные программы должны быть пересмотрены», — посоветовал Михл, отметив, что центральный банк также сократил количество директоров и пересмотрел программы, включая сокращение сотрудников.