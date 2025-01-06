Чешские пивоварни заявляют, что не экспортируют пиво в Россию

С начала войны в Украине, например, семейная пивоварня Bernard не экспортировала пиво в Россию. В начале войны компания заметила повышенный интерес к пиву из соседних с Россией стран, но отклонила предложения о сотрудничестве, поскольку это могла быть перепродажа. «Однако в тот момент, когда мы продаем пиво, мы не можем повлиять на то, куда оно перепродается, поэтому вполне возможно, что наше пиво и сегодня можно купить в России», — сказал Радек Тулис, пресс-секретарь пивоварни.



По данным Чешского статистического управления, в прошлом году с января по октябрь Россия была третьим по значимости направлением продаж чешского пива после Германии и Словакии. Экспорт за указанный период составил почти 33 100 тонн, что соответствует почти 62 миллионам пинт. По сравнению с тем же периодом 2023 года это на 27% больше, сказал в понедельник главный экономист Trinity Bank Лукаш Кованда. Стоимость пива, экспортированного с января по октябрь прошлого года, составила чуть более 819 миллионов крон.





Чешский союз пивоваров и солодовников заявил, что входящие в него пивоваренные компании продолжают выполнять ранее заявленные обязательства по прекращению экспорта. По словам Томаша Слунечека, директора союза, если чешское пиво и попадет туда, то, скорее всего, его купит посредник из другой страны в Чехии, а затем перепродаст. Чешское статистическое управление не ответило на вопрос о том, какие чешские пивоварни экспортируют пиво в Россию и по какой методике оно собирает данные об экспорте.



«Внутреннее потребление, на которое приходится 75-80% от общего объема производства пива, и экспорт в страны ЕС являются ключевыми для чешской пивоваренной промышленности», — сказал Слунечко.



Пивоварня Primátor в Находе, по словам ее директора, также не поставляет пиво в РФ, прекратив экспорт на этот рынок с началом вторжения. Пивоварня заменила экспорт в страну увеличением продаж в другие государства.



Зденек Коварж, представитель компании Plzeňský Prazdroj, также сообщил, что они прекратили экспорт в Россию и Беларусь сразу после начала войны, то есть в начале 2022 года, и с тех пор ничего не экспортируют в эти страны.



Национальное предприятие Budějovický Budvar тоже ничего не поставляет. «Если наше пиво и появляется в продаже там, то это, скорее всего, реэкспорт с других рынков через третьих лиц, и этот процесс мы не можем контролировать или влиять на него», — заявила пресс-секретарь Барбора Повишерова.





До вторжения российских войск в Украину Českobudějovický Pivovar Samson экспортировал пиво в обе страны, но после начала войны прекратил. Так же поступила и пивоварня Strakonice 1649, покинувшая российский рынок после начала войны. Тршебоньская пивоварня Bohemia Regent до войны отправляла на экспорт до пяти грузовиков в год, но это был не основной рынок.





«После начала войны заказов больше не было», — подтвердила директор по продажам Тереза Потужакова.