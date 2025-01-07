Импорт подержанных автомобилей является самым низким за последние 10 лет
9 января 2025
19:30
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Импорт подержанных легковых автомобилей в Чехию в прошлом году упал на 8,8% по сравнению с предыдущим годом и составил 140 397 автомобилей, что является самым низким показателем за последние 10 лет. Средний возраст импортируемых автомобилей снизился на 0,1 года до 10,5 лет. Доля автомобилей старше 10 лет осталась на уровне 49%, следует из данных Ассоциации автомобильных импортеров.
Для самой импортируемой марки, Škoda, количество ввезенных подержанных автомобилей снизилось почти на 2% до 33 293 машин. Занимающий второе место Volkswagen упал на 6% до 28 549 автомобилей, а занимающий третье место Ford — на 15% до 9 026 автомобилей. За ними следуют премиальные бренды BMW (7 984), Mercedes (7 245) и Audi (7 185).
Для спортивных или люксовых брендов импорт подержанных автомобилей традиционно превышает продажи новых. Например, в Чехии 119 покупателей ввезли подержанный Ferrari и 105 купили новый. 958 человек купили старый Porsche и 633 — новый. В прошлом году в реестр было добавлено 18 новых автомобилей Rolls-Royce, в то время как количество подержанных составило 21.
После активного 2021 года, когда было импортировано 186 000 подержанных автомобилей, объем ввоза в прошлом году сократился третий год подряд. «Снижение обусловлено сочетанием нескольких факторов, все из которых положительны для чешского вторичного рынка. Потребители лучше понимают риски, связанные с импортом автомобилей с точки зрения их истории и происхождения, и знают, что безопаснее покупать автомобили местного производства. Импорт подержанных авто также больше не имеет экономического смысла из-за низких цен на внутреннем вторичном рынке», — говорит Каролина Тополова, генеральный директор Aures Holdings.
По словам директора портала TipCars Марека Кнежи, наиболее значительное снижение произошло в первой половине года, когда импорт упал на 12% по сравнению с предыдущим годом. Значительное влияние оказало падение курса чешской кроны, из-за которого покупка старого автомобиля за границей стала менее выгодной. «Такое развитие рынка затронуло и некоторых внутренних автодилеров. Вместо того чтобы покупать подержанный автомобиль за границей, покупатели стали чаще обращаться к ним. Именно поэтому некоторые местные дилеры сообщили о рекордном количестве проданных автомобилей за последний год», — добавил он.
Продажи новых автомобилей в прошлом году выросли на 4,6% до 231 600 единиц. Несмотря на рост, они все еще не достигли уровня, который прогнозировался ранее.
Для спортивных или люксовых брендов импорт подержанных автомобилей традиционно превышает продажи новых. Например, в Чехии 119 покупателей ввезли подержанный Ferrari и 105 купили новый. 958 человек купили старый Porsche и 633 — новый. В прошлом году в реестр было добавлено 18 новых автомобилей Rolls-Royce, в то время как количество подержанных составило 21.
После активного 2021 года, когда было импортировано 186 000 подержанных автомобилей, объем ввоза в прошлом году сократился третий год подряд. «Снижение обусловлено сочетанием нескольких факторов, все из которых положительны для чешского вторичного рынка. Потребители лучше понимают риски, связанные с импортом автомобилей с точки зрения их истории и происхождения, и знают, что безопаснее покупать автомобили местного производства. Импорт подержанных авто также больше не имеет экономического смысла из-за низких цен на внутреннем вторичном рынке», — говорит Каролина Тополова, генеральный директор Aures Holdings.
По словам директора портала TipCars Марека Кнежи, наиболее значительное снижение произошло в первой половине года, когда импорт упал на 12% по сравнению с предыдущим годом. Значительное влияние оказало падение курса чешской кроны, из-за которого покупка старого автомобиля за границей стала менее выгодной. «Такое развитие рынка затронуло и некоторых внутренних автодилеров. Вместо того чтобы покупать подержанный автомобиль за границей, покупатели стали чаще обращаться к ним. Именно поэтому некоторые местные дилеры сообщили о рекордном количестве проданных автомобилей за последний год», — добавил он.
Продажи новых автомобилей в прошлом году выросли на 4,6% до 231 600 единиц. Несмотря на рост, они все еще не достигли уровня, который прогнозировался ранее.
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