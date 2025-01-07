Импорт подержанных автомобилей является самым низким за последние 10 лет

Для самой импортируемой марки, Škoda, количество ввезенных подержанных автомобилей снизилось почти на 2% до 33 293 машин. Занимающий второе место Volkswagen упал на 6% до 28 549 автомобилей, а занимающий третье место Ford — на 15% до 9 026 автомобилей. За ними следуют премиальные бренды BMW (7 984), Mercedes (7 245) и Audi (7 185).



Для спортивных или люксовых брендов импорт подержанных автомобилей традиционно превышает продажи новых. Например, в Чехии 119 покупателей ввезли подержанный Ferrari и 105 купили новый. 958 человек купили старый Porsche и 633 — новый. В прошлом году в реестр было добавлено 18 новых автомобилей Rolls-Royce, в то время как количество подержанных составило 21.



После активного 2021 года, когда было импортировано 186 000 подержанных автомобилей, объем ввоза в прошлом году сократился третий год подряд. «Снижение обусловлено сочетанием нескольких факторов, все из которых положительны для чешского вторичного рынка. Потребители лучше понимают риски, связанные с импортом автомобилей с точки зрения их истории и происхождения, и знают, что безопаснее покупать автомобили местного производства. Импорт подержанных авто также больше не имеет экономического смысла из-за низких цен на внутреннем вторичном рынке», — говорит Каролина Тополова, генеральный директор Aures Holdings.



По словам директора портала TipCars Марека Кнежи, наиболее значительное снижение произошло в первой половине года, когда импорт упал на 12% по сравнению с предыдущим годом. Значительное влияние оказало падение курса чешской кроны, из-за которого покупка старого автомобиля за границей стала менее выгодной. «Такое развитие рынка затронуло и некоторых внутренних автодилеров. Вместо того чтобы покупать подержанный автомобиль за границей, покупатели стали чаще обращаться к ним. Именно поэтому некоторые местные дилеры сообщили о рекордном количестве проданных автомобилей за последний год», — добавил он.



Продажи новых автомобилей в прошлом году выросли на 4,6% до 231 600 единиц. Несмотря на рост, они все еще не достигли уровня, который прогнозировался ранее.