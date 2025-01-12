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Škoda Auto увеличила продажи на 7 процентов в прошлом году, продажи всей VW Group упали

Новости 420on
14 января 2025
14:00
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Мировые продажи Škoda Auto в прошлом году выросли на 6,9% и составили 926 600 автомобилей. Это следует из данных, опубликованных сегодня материнской компанией Volkswagen. Однако продажи всей группы Volkswagen в прошлом году упали на 2,3% до 9,027 миллиона автомобилей, в основном из-за более низкого спроса в Китае.
Помимо Škoda, в Volkswagen Group входит ряд других брендов. Помимо флагманского бренда VW, к ним относятся Audi, Porsche, Seat, Bentley и Lamborghini. В прошлом году концерн увеличил продажи на американском континенте. Однако продажи в Европе стагнировали, а в Китае упали почти на 10%.

«В сложных рыночных условиях мы поставили клиентам в общей сложности 9 миллионов автомобилей в 2024 году», — заявил глава концерна Оливер Блюме в пресс-релизе. «В сегменте полностью электрических автомобилей группа с большим отрывом лидирует на европейском рынке», — добавил он.

В компании Škoda Auto работает около 37 000 человек, она управляет тремя производственными заводами в Чешской Республике. У компании есть производственные мощности в Китае, Словакии и Индии, в основном за счет партнерства с группой.
Автомобили Чехия производство
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