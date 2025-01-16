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Словакия в прошлом году произвела меньше автомобилей, а Чехия идет на рекорд

Новости 420on
20 января 2025
08:00
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Помимо благоприятных условий для инвестиций, словацкие автопроизводители хотят от правительства Фицо, чтобы внешнеполитическая ориентация страны была «ясной и стабильной».
Словацкие автопроизводители выпустили в общей сложности 993 000 автомобилей в прошлом году, что почти на 8% меньше, чем в 2023 году, согласно предварительной статистике, опубликованной местной Ассоциацией автомобильной промышленности (ZAP).

Представители словацкого автопрома связывают это в основном с падением спроса, высокими ценами на энергоносители и инфляцией, а также нехваткой микросхем и недостаточной инфраструктурой для зарядки электромобилей.

«Все эти факторы также негативно влияют на конкурентоспособность и развитие нашей промышленности, в том числе автомобильной. Тем более что нам нужен конструктивный диалог с правительством и решение наших требований», — заявил Александр Матусек, президент профсоюза.

Чтобы преобразовать словацкую автомобильную промышленность, правительство Словакии должно создать «рамочные условия» для инвесторов, а также «четкую и стабильную внешнеполитическую ориентацию» для страны. Кроме того, приоритетной задачей для автомобильных компаний является предотвращение дальнейшего роста производственных затрат.

Представители автопроизводителей также указали на отсутствие поддержки электромобильности. Словакия занимает последнее место в Европе по количеству зарегистрированных электромобилей, а в прошлом году число регистраций аккумуляторных автомобилей сократилось на 2,4% по сравнению с предыдущим годом и составило 2 227 машин.

«На столах министерств лежат неизрасходованные и уже неисчерпаемые ресурсы, будь то из плана восстановления и устойчивости или из структурных фондов Европейского союза. Давайте начнем мотивировать рынок и сокращать транспортные выбросы в Словакии», — сказал Павол Препиак, исполнительный вице-президент ассоциации.

Чехия на пути к рекордным показателям

В Чехии, напротив, количество произведенных автомобилей в прошлом году выросло. По данным Ассоциации автомобильной промышленности, за первые 11 месяцев 2024 года в Чехии было произведено в общей сложности 1 365 816 автомобилей, что на 5% больше, чем в прошлом году.

По словам председателя ассоциации Зденека Петцля, можно ожидать, что объем производства за весь прошлый год превзойдет не только показатели 2023 года, но и исторические рекорды отечественного автомобилестроения.

«Тем не менее оказывается, что стагнация на европейских рынках в третьем квартале негативно сказывается и на отечественных производителях и поставщиках. Ноябрь стал вторым месяцем подряд, когда было произведено меньше автомобилей, чем в прошлом году, и аналогичный показатель можно ожидать в декабре. Ближайшие месяцы не будут столь благоприятными с точки зрения производства и продаж, как это было в первой половине этого года», — сказал Петцль.

Крупнейший отечественный автопроизводитель Škoda Auto произвел 844 721 легковой автомобиль с января по конец ноября, что на 4,6% больше, чем годом ранее. Hyundai произвела 310 250 автомобилей за этот период, что на 2,3% меньше, чем годом ранее. Завод Toyota Motor Manufacturing в Кельне выпустил в общей сложности 210 845 автомобилей, что на 20% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
Словакия Чехия Автомобили производство
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