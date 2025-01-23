Polestar будет производить свои автомобили в Европе

Готовящийся к европейскому производству Polestar 7, который по своим размерам относится к сегменту больших семейных внедорожников, как ожидается, будет очень важен для будущего развития автопроизводителя. Эта модель будет принадлежать к «самому большому и быстрорастущему» сегменту рынка электромобилей, что сделает ее ключевой моделью в новой стратегии роста компании», — сказал Лохселлер.





Хотя бренд не уточнил, где будет собираться автомобиль, скорее всего, рассматривается строящийся завод Geely в Словакии.





Кроме того, Polestar значительно расширит свой модельный ряд за относительно короткий период времени. Помимо существующих Polestar 2, 3 и 4, в ближайшее время в дилерских центрах должны появиться Polestar 5, высокопроизводительный спортивный седан, схожий по техническим характеристикам с Porsche Taycan, и Polestar 6 с открытым верхом.





Эти автомобили будут постепенно появляться на новых рынках. Например, во Франции, где они до сих пор не могли продаваться из-за спора с Citroën по поводу схожести логотипов. Пока нет информации о том, распространяется ли расширение присутствия марки также на Чехию.