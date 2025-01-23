Polestar будет производить свои автомобили в Европе
25 января 2025
11:00
180
Изначально шведский автомобильный бренд, Polestar теперь является частью китайской группы Geely. В течение нескольких лет он планирует начать производство хотя бы одной из своих моделей в Европе. Об этом сообщает британский журнал Autocar со ссылкой на топ-менеджера Polestar Михала Лохселлера. Бывший генеральный директор немецкого Opel сменил Томаса Ингенлата на посту главы марки в прошлом году.
Готовящийся к европейскому производству Polestar 7, который по своим размерам относится к сегменту больших семейных внедорожников, как ожидается, будет очень важен для будущего развития автопроизводителя. Эта модель будет принадлежать к «самому большому и быстрорастущему» сегменту рынка электромобилей, что сделает ее ключевой моделью в новой стратегии роста компании», — сказал Лохселлер.
Хотя бренд не уточнил, где будет собираться автомобиль, скорее всего, рассматривается строящийся завод Geely в Словакии.
Кроме того, Polestar значительно расширит свой модельный ряд за относительно короткий период времени. Помимо существующих Polestar 2, 3 и 4, в ближайшее время в дилерских центрах должны появиться Polestar 5, высокопроизводительный спортивный седан, схожий по техническим характеристикам с Porsche Taycan, и Polestar 6 с открытым верхом.
Эти автомобили будут постепенно появляться на новых рынках. Например, во Франции, где они до сих пор не могли продаваться из-за спора с Citroën по поводу схожести логотипов. Пока нет информации о том, распространяется ли расширение присутствия марки также на Чехию.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
09:00
25 ЯНВАРЯ 2025
544
22:00
24 ЯНВАРЯ 2025
436
21:00
24 ЯНВАРЯ 2025
1139
18:00
24 ЯНВАРЯ 2025
515
16:30
24 ЯНВАРЯ 2025
1417
15:00
24 ЯНВАРЯ 2025
520
09:00
24 ЯНВАРЯ 2025
497
22:00
23 ЯНВАРЯ 2025
1426
16:30
23 ЯНВАРЯ 2025
1731
11:30
23 ЯНВАРЯ 2025
652
09:00
23 ЯНВАРЯ 2025
656
08:00
23 ЯНВАРЯ 2025
631