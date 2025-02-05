ŠKODA Auto может выплатить сотрудникам бонусы в размере 130 000 крон
7 февраля 2025
09:00
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Экономисты с тревогой наблюдают не только за развитием кризиса в автомобильной промышленности, но и за ситуацией вокруг высоких тарифов, которые окажут негативное влияние на европейскую экономику. Однако, похоже, ситуация в чешских автомобильных компаниях не столь критична. В ŠKODA Auto в Млада-Болеславе даже поговаривают не только о повышении тарифных окладов, но и о выплате сверхнормативного бонуса каждому сотруднику.
«Среди людей ходят слухи о премии в 130 000-150 000 крон», — сказал один из сотрудников. Руководство предприятия пока не подтвердило никаких подробностей. «Мы не можем комментировать коллективные переговоры во время их проведения», — сказала представитель автопроизводителя по кадровым вопросам Катержина Букалова.
Вероятно, у необычных бонусов есть причина. Недавно автопроизводитель опубликовал результаты производства и продаж, которые подтверждают тенденцию к росту. В прошлом году ŠKODA Auto поставила клиентам по всему миру около 927 000 автомобилей. По сравнению с прошлым годом продажи выросли почти на семь процентов. В компании работает 36 000 человек.
Приоритетом для предприятия является удержание сотрудников и привлечение агентского персонала.
Предложение о девятипроцентном росте зарплат
Переговоры о заработной плате ведутся и на предприятии Toyota Motor Manufacturing Czech Republic в Колине. Здесь, скорее всего, будет задействован посредник, поскольку профсоюз и руководство компании до сих пор не пришли к соглашению после пяти раундов переговоров.
Йозеф Стибурек, председатель профсоюза ASO Kolín, подтвердил, что переговоры зашли в тупик. Хотя предложение компании о примерно девятипроцентном повышении зарплаты для сотрудников, получающих тарифную ставку, устраивает профсоюз, он также хочет получить гарантии повышения зарплаты для контрактников. Их насчитывается около четырехсот человек. В компании Toyota работает 3 200 человек, и в прошлом году она произвела 225 000 автомобилей.
По словам представителя компании Томаша Пароубека, коллективные переговоры будут продолжены.
Вероятно, у необычных бонусов есть причина. Недавно автопроизводитель опубликовал результаты производства и продаж, которые подтверждают тенденцию к росту. В прошлом году ŠKODA Auto поставила клиентам по всему миру около 927 000 автомобилей. По сравнению с прошлым годом продажи выросли почти на семь процентов. В компании работает 36 000 человек.
Приоритетом для предприятия является удержание сотрудников и привлечение агентского персонала.
Предложение о девятипроцентном росте зарплат
Переговоры о заработной плате ведутся и на предприятии Toyota Motor Manufacturing Czech Republic в Колине. Здесь, скорее всего, будет задействован посредник, поскольку профсоюз и руководство компании до сих пор не пришли к соглашению после пяти раундов переговоров.
Йозеф Стибурек, председатель профсоюза ASO Kolín, подтвердил, что переговоры зашли в тупик. Хотя предложение компании о примерно девятипроцентном повышении зарплаты для сотрудников, получающих тарифную ставку, устраивает профсоюз, он также хочет получить гарантии повышения зарплаты для контрактников. Их насчитывается около четырехсот человек. В компании Toyota работает 3 200 человек, и в прошлом году она произвела 225 000 автомобилей.
По словам представителя компании Томаша Пароубека, коллективные переговоры будут продолжены.
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