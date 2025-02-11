Продажи китайских автомобилей в Чехии удвоились за год

Как уточнил секретарь ассоциации Йозеф Покорный, происхождение авто определяется по VIN-номеру. Это означает, что к китайским относятся не только местные марки, но и машины зарубежных брендов, собранные в Китае.



По словам автомобильного эксперта EY Петра Кнапа, такой рост логичен. «Китай становится ведущим автопроизводителем. Они уже выпускают две трети мирового объема машин и продолжают расширяться. В ближайшие годы китайские бренды, включая BYD, Chery и Xpeng, будут завоевывать рынок», — отметил он.





Лидером среди таких марок в Чехии стал MG (4 311 проданных авто), за ним следуют Tesla (1 830) и Honda (944). Половина проданных Tesla и две трети Honda были собраны в Китае. Также на рынке представлены Volvo (152 авто, принадлежит китайской Geely), Joyear (87), Forthing (81) и BYD (61).





Электромобили составили почти треть всех китайских продаж, в основном Tesla и MG. Остальные — бензиновые и гибридные машины.