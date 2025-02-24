Производство автомобилей в Чехии в январе упало на 14 процентов в годовом исчислении

Об этом во вторник сообщила Ассоциация автомобильной промышленности.



«Замедление производства идет рука об руку с падением числа регистраций новых автомобилей в ЕС, особенно на наших основных экспортных рынках, таких как Германия, Франция и Италия», — сказал Зденек Петцль, исполнительный директор Ассоциации автомобильной промышленности.



В январе Škoda Auto произвела 72 350 автомобилей на своих заводах, что на 11,7% меньше, чем в прошлом году. Она выпустила 11 463 электромобиля, то есть аккумуляторные электромобили и подключаемые гибриды, что составляет 15,8% от общего объема производства. Это отражает начало серийного производства новой электрической модели Elroq.



В январе завод Hyundai в Носовице выпустил в общей сложности 21 240 автомобилей, что на 30% меньше, чем в январе прошлого года. Из общего числа 2 360 автомобилей были чисто электрическими, а 2 094 — подключаемыми гибридами. Завод Toyota в Кельне увеличил производство на 1,3% до 20 236 автомобилей, что стало лучшим результатом января за последние пять лет. На долю гибрида Yaris HEV пришлось более 55% производства.



За весь прошлый год автопроизводители в Чехии выпустили рекордные 1,4 миллиона легковых автомобилей, что почти на 4% больше, чем в 2023 году.