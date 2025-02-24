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Производство автомобилей в Чехии в январе упало на 14 процентов в годовом исчислении

Новости 420on
26 февраля 2025
14:00
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Производство легковых автомобилей чешскими автопроизводителями упало на 14% в годовом исчислении до 113 826 единиц в январе. Из них 15 917 были электромобилями, что на 70% больше, чем в прошлом году. Их доля в общем объеме производства достигла 14%. Причиной снижения общего объема производства стало сокращение продаж на основных рынках Западной Европы.
Об этом во вторник сообщила Ассоциация автомобильной промышленности.

«Замедление производства идет рука об руку с падением числа регистраций новых автомобилей в ЕС, особенно на наших основных экспортных рынках, таких как Германия, Франция и Италия», — сказал Зденек Петцль, исполнительный директор Ассоциации автомобильной промышленности.

В январе Škoda Auto произвела 72 350 автомобилей на своих заводах, что на 11,7% меньше, чем в прошлом году. Она выпустила 11 463 электромобиля, то есть аккумуляторные электромобили и подключаемые гибриды, что составляет 15,8% от общего объема производства. Это отражает начало серийного производства новой электрической модели Elroq.

В январе завод Hyundai в Носовице выпустил в общей сложности 21 240 автомобилей, что на 30% меньше, чем в январе прошлого года. Из общего числа 2 360 автомобилей были чисто электрическими, а 2 094 — подключаемыми гибридами. Завод Toyota в Кельне увеличил производство на 1,3% до 20 236 автомобилей, что стало лучшим результатом января за последние пять лет. На долю гибрида Yaris HEV пришлось более 55% производства.

За весь прошлый год автопроизводители в Чехии выпустили рекордные 1,4 миллиона легковых автомобилей, что почти на 4% больше, чем в 2023 году.
Чехия авторынок Автомобили производство
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