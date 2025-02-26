Škoda Auto сейчас тянет за собой всю Volkswagen Group

«Škoda в значительной степени спасает всю группу, потому что у нее одни из лучших экономических результатов в долгосрочной перспективе, она высокоприбыльна и ее результаты — одни из лучших среди брендов группы», — сказал автомобильный аналитик Владимир Рыбецкий.



По его словам, автопроизводитель выигрывает от того, что ему удалось очень успешно сократить производственные и другие расходы в период ковида.



«Это самая эффективная часть всего концерна с точки зрения производства легковых автомобилей», — добавил Рыбецкий. По его словам, у Škoda есть ряд автомобилей, которые пользуются большим спросом у европейских покупателей.



Фердинанд Дуденхёффер, глава немецкого Центра автомобильных исследований, в интервью изданию Hospodářské noviny высказал аналогичное мнение о чешской марке. «На данный момент она считается звездой в группе Volkswagen», — сказал он.



Цифры за весь прошлый год еще не опубликованы, но, глядя на три квартала 2024 года, Škoda, среди прочего, отмечает увеличение операционной маржи с 6,4 до 8,3% в годовом исчислении. Это в четыре раза больше, чем у самого Volkswagen, и в два раза больше, чем у Seat. Даже маржа Audi в прошлом году снизилась с 9,1 до 4,5%.



По словам Рыбецкого, это также связано с тем, что чешский автопроизводитель производит продукцию с гораздо меньшими затратами, чем другие бренды, включая сам Volkswagen, у которых основные производственные мощности находятся в Германии, где производство автомобилей обходится дороже.



Именно поэтому Volkswagen, Audi и Porsche планируют сократить персонал, но это наталкивается на сопротивление профсоюзов «Главной угрозой для концерна сейчас является слишком неэффективное производство в Германии, где профсоюзы препятствуют рационализации. Кроме того, там дорогая энергия», — резюмировал Рыбецкий.



VW, Porsche и Audi также испытывают проблемы на крупнейшем в мире рынке, в Китае. «Китайцы стали отдавать предпочтение собственному производству перед известными иностранными брендами, что оказывает значительное влияние на Volkswagen, который успешно работает там уже несколько десятилетий», — отметил эксперт.



Дополнительные трудности для концерна могут возникнуть в связи с угрозой введения тарифов на импорт европейских автомобилей в США, куда Škoda Auto не экспортирует.



«Проблема VW также заключается в его большом отставании в плане внедрения новейших технических решений в производство», — добавил аналитик.



Слишком большой акцент на электромобилях



Ставка концерна на электромобильность сработала не слишком удачно. Продажи электромобилей и ориентация большинства брендов не увенчались успехом, потому что оптимистичные ожидания последних лет относительно роста интереса к электромобилям не оправдались.



Покупатели, особенно на крупнейшем в Европе рынке Германии, не приобретали электромобили в достаточном количестве. Но в этом году ситуация может измениться, говорит Рыбецкий, поскольку автопроизводители будут удешевлять EV, чтобы увеличить продажи.



Кроме того, крупные и средние компании, которые являются основными клиентами автопроизводителей, будут мотивированы к переходу на электромобили в связи с европейскими нормами, учитывая доступные варианты финансирования.



«Но у Skoda есть неплохое предложение для компаний — модели Enyaq и Elroq», — заключил Рыбецкий.