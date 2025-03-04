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Еврокомиссия подтвердила: к 2035 году новые автомобили в ЕС не должны производить вредных выбросов

Новости 420on
6 марта 2025
08:00
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Европейская комиссия подтвердила существующую цель для новых легковых и легких коммерческих автомобилей в Европейском союзе, чтобы к 2035 году выбросы CO2 были нулевыми. В то же время она представила меры по повышению конкурентоспособности европейской автомобильной промышленности.
В пресс-релизе среди прочего,говорится, что компания выделит 1,8 миллиарда евро (около 45 миллиардов крон) на создание надежной и конкурентоспособной цепочки поставок сырья для производства аккумуляторов.

«Мы придерживаемся целей на 2035 год», — заявил на пресс-конференции комиссар по транспорту Апостолос Цицикостас, сообщает Reuters. Однако в понедельник Еврокомиссия предложила скорректировать систему штрафов для автопроизводителей, которые не выполняют требования по выбросам. Согласно этому предложению, автопроизводители должны будут отчитываться о выполнении целевых показателей за трехлетний период, а не ежегодно. Однако правительство Чехии намерено добиваться продления этого периода до пяти лет.

«Мы будем придерживаться согласованных целей по выбросам, но с прагматичным и гибким подходом. Наша общая цель — устойчивая, конкурентоспособная и инновационная автомобильная промышленность в Европе, которая приносит пользу нашим гражданам, экономике и окружающей среде», — заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен в пресс-релизе в среду.

Слабый спрос и конкуренция со стороны Китая

Автомобильная промышленность Европы является ключевым сектором, на долю которого приходится семь процентов валового внутреннего продукта Европейского союза. Во всех странах ЕС в ней занято около 13 миллионов человек. В Чешской Республике на нее приходится 9% ВВП, 34% обрабатывающей промышленности и 24% экспорта. В ней прямо или косвенно занято около 500 000 человек.

В последнее время автомобильная промышленность Европы столкнулась, в частности, со слабым спросом, растущей конкуренцией со стороны Китая и неожиданно слабым интересом к электромобилям. Она также сталкивается с угрозой того, что администрация президента США Дональда Трампа введет дополнительные тарифы на американский импорт.

В последние недели фон дер Ляйен провела переговоры с представителями автомобильных компаний, профсоюзов и экологических организаций о ситуации в автопроме. «Я хочу, чтобы наша европейская автомобильная промышленность взяла на себя ведущую роль. Мы будем поддерживать отечественное производство, чтобы избежать стратегической зависимости, особенно в производстве аккумуляторов», — сообщила она.

Зденек Петцль, директор Ассоциации автомобильной промышленности, заявил, что меры ЕК неадекватно реагируют на китайскую конкуренцию и американские тарифы, но добавил, что «видит признаки в правильном направлении».
 
Одна из рекомендаций, которую мы дали в ходе состоявшегося стратегического диалога, заключалась в том, чтобы воспользоваться аналогичными мерами, которые применяют страны-конкуренты. Предложение, подготовленное в соответствии с нашими комментариями, содержит ряд вариантов для продвижения в этом направлении, но на данный момент не является конкретным, отметил Петцль.
Автомобили производство Евросоюз
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