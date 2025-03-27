В Европе продажи Tesla продолжают падать, в то время как рынок электромобилей растет
29 марта 2025
18:00
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Интерес к Tesla в Европе ослабевает. Продажи американского производителя электромобилей на европейском рынке в феврале упали на 40,1% в годовом исчислении. В Европейском союзе падение было еще более значительным — 47,1%, согласно данным Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA). Продажи сокращаются уже второй месяц подряд, несмотря на рост числа регистраций электромобилей.
Доля Tesla на европейском рынке аккумуляторных EV в феврале составила всего 10,3% по сравнению с 21,6% годом ранее. В количественном выражении автопроизводитель продал менее 17 000 автомобилей в Европейском союзе, Великобритании и странах Европейской ассоциации свободной торговли, что более чем на 11 000 меньше, чем в феврале 2024 года.
Между тем общие продажи аккумуляторных электромобилей на тех же рынках выросли на 26,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В Европе Tesla сталкивается с рядом трудностей. Ее модельный ряд сократился и устарел, тогда как традиционные автопроизводители и китайские компании активно выпускают новые, зачастую более доступные электрические автомобили.
Отдельное внимание привлекают действия главы Tesla Илона Маска. Его публичные выступления и связи с президентом США Дональдом Трампом вызвали споры и привели к бойкоту бренда со стороны потребителей.
Компания начала поставки новой Model Y — своего самого продаваемого автомобиля — в первую неделю марта, рассчитывая оживить спрос. Однако неоднозначная репутация Маска как старшего советника Трампа может оказать влияние на дальнейшую динамику продаж. В ближайшие месяцы инвесторы получат больше данных о том, насколько политика Маска связана с падением популярности Tesla.
Тем временем европейские производители стремятся воспользоваться сложной ситуацией Tesla, предлагая более доступные электрические модели. Среди них Renault SA R5 E-Tech за 25 000 евро (623 000 крон) и Citroën ë-C3 за 23 300 евро (580 000 крон). Оба автомобиля призваны составить конкуренцию китайским брендам, которые активно выходят на европейский рынок.
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