В Европе продажи Tesla продолжают падать, в то время как рынок электромобилей растет

Доля Tesla на европейском рынке аккумуляторных EV в феврале составила всего 10,3% по сравнению с 21,6% годом ранее. В количественном выражении автопроизводитель продал менее 17 000 автомобилей в Европейском союзе, Великобритании и странах Европейской ассоциации свободной торговли, что более чем на 11 000 меньше, чем в феврале 2024 года.





Между тем общие продажи аккумуляторных электромобилей на тех же рынках выросли на 26,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.





В Европе Tesla сталкивается с рядом трудностей. Ее модельный ряд сократился и устарел, тогда как традиционные автопроизводители и китайские компании активно выпускают новые, зачастую более доступные электрические автомобили.





Отдельное внимание привлекают действия главы Tesla Илона Маска. Его публичные выступления и связи с президентом США Дональдом Трампом вызвали споры и привели к бойкоту бренда со стороны потребителей.





Компания начала поставки новой Model Y — своего самого продаваемого автомобиля — в первую неделю марта, рассчитывая оживить спрос. Однако неоднозначная репутация Маска как старшего советника Трампа может оказать влияние на дальнейшую динамику продаж. В ближайшие месяцы инвесторы получат больше данных о том, насколько политика Маска связана с падением популярности Tesla.





Тем временем европейские производители стремятся воспользоваться сложной ситуацией Tesla, предлагая более доступные электрические модели. Среди них Renault SA R5 E-Tech за 25 000 евро (623 000 крон) и Citroën ë-C3 за 23 300 евро (580 000 крон). Оба автомобиля призваны составить конкуренцию китайским брендам, которые активно выходят на европейский рынок.