ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ЭКОНОМИКА

Еврокомиссия предлагает дать автопроизводителям больше времени на достижение целей по выбросам

Новости 420on
2 апреля 2025
09:00
356
Европейская комиссия (ЕК) предложила изменить систему штрафов для автопроизводителей, которые не выполняют требования по выбросам. Теперь автопроизводители должны будут отчитываться о выполнении целевых показателей за трехлетний период, а не за год. Об этом объявила Европейская комиссия.
ЕК заявила, что предложенные изменения дадут автопроизводителям больше времени на достижение целевых показателей по выбросам и позволят им избежать уплаты штрафов в этом году. Правительство Чехии ранее заявляло, что будет добиваться увеличения срока, в течение которого автопроизводители должны будут отчитываться о соблюдении целевых показателей по выбросам, с трех до пяти лет.

«Европейская комиссия предложила сегодня целевую поправку к регламенту, устанавливающему нормы выбросов CO2 для новых легковых автомобилей и микроавтобусов», — говорится в заявлении исполнительной власти ЕС. Новая гибкость означает усреднение целевых показателей выбросов за трехлетний период: 2025, 2026 и 2027 годы. «Такой подход позволяет производителям компенсировать избыточные годовые выбросы за счет превышения целевых показателей в оставшиеся годы. Эта дополнительная гибкость поможет защитить возможности отрасли инвестировать в экологически чистый переход, сохраняя при этом целевой показатель на 2025 год и поддерживая отрасль на пути к следующему раунду сокращения выбросов», — добавили в комиссии.

«Наша высокоинновационная автомобильная промышленность проводит декарбонизацию, чтобы внести свой вклад в борьбу с изменением климата, а также сохранить свои конкурентные преимущества на мировых рынках», — прокомментировала этот шаг председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. 

«Сегодняшней инициативой мы предоставляем больше гибкости этому ключевому сектору, сохраняя при этом наши климатические цели. Вместе мы хотим доказать, что декарбонизация и конкурентоспособность могут идти рука об руку», — добавила она.

Министр транспорта Чехии Мартин Купка (ODS) заявил, что сегодняшнее предложение Европейской комиссии — это «небольшой, но ощутимый толчок» для европейской автомобильной промышленности. 

«Мы боролись за то, чтобы период отчетности по целевым показателям выбросов был длиннее. Но это все равно положительный сдвиг, который мы можем использовать и продолжать бороться за доступные и качественные автомобили. Нам необходимо сократить регулирование и больше полагаться на рынок и технологические инновации. Именно так можно сохранить конкурентоспособность и догнать поезд Америки и Китая», — заявил сегодня Купка Чешскому агентству новостей.

В связи с этим Комиссия призвала созаконодателей, Европейский парламент и Совет ЕС, объединяющий государства-члены, «безотлагательно достичь соглашения по этой поправке, чтобы обеспечить предсказуемость и определенность для автомобильной промышленности и инвесторов».
Евросоюз Автомобили экология Чехия
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
11:30
2 АПРЕЛЯ 2025
251
ОБЩЕСТВО
НАЧАЛСЯ РЕМОНТ ГЛАВНОЙ ВЗЛЕТНО-ПОСАДОЧНОЙ ПОЛОСЫ В АЭРОПОРТУ ПРАГИ. ОН ПРОДЛИТСЯ ДО СЕРЕДИНЫ АВГУСТА
10:00
2 АПРЕЛЯ 2025
527
ПОЛИТИКА
ГЛАВА МИД ЧЕХИИ: РОССИЯ УЖЕ ЗАДОЛЖАЛА ЧЕХИИ 100 МЛН КРОН АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
08:00
2 АПРЕЛЯ 2025
555
ОБЩЕСТВО
СОТРУДНИКИ ПРАЖСКОЙ ШТАБ-КВАРТИРЫ РАДИО СВОБОДНАЯ ЕВРОПА УХОДЯТ В НЕОПЛАЧИВАЕМЫЙ ОТПУСК
22:00
1 АПРЕЛЯ 2025
437
ОБЩЕСТВО
РАСШИРЕНИЕ КОНТРОЛЯ И ПРОВЕРКА МОЛОКА. ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА УЖЕСТОЧАЕТ МЕРЫ ПО БОРЬБЕ С ЯЩУРОМ
19:30
1 АПРЕЛЯ 2025
667
ОБЩЕСТВО
МАТЬ ЖЕРТВЫ СТРЕЛЬБЫ В УНИВЕРСИТЕТЕ ПОЖАЛОВАЛАСЬ НА ЗАКРЫТОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА
18:00
1 АПРЕЛЯ 2025
920
ОБЩЕСТВО
REGIOJET ЗАПУСТИЛ НОВЫЕ ПОЕЗДА НА ДВУХ ПРАЖСКИХ ЛИНИЯХ ПОЗЖЕ, ЧЕМ ПЛАНИРОВАЛОСЬ
14:40
1 АПРЕЛЯ 2025
737
ЭКОНОМИКА
ДЕФИЦИТ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА ЧЕХИИ В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ ПРЕВЫСИЛ 91 МИЛЛИАРД КРОН
10:30
1 АПРЕЛЯ 2025
1464
ЭКОНОМИКА
У ЧЕХИИ ОСТАЛОСЬ ЗАПАСОВ НЕФТИ ВСЕГО НА 60 ДНЕЙ ИЗ-ЗА ПЕРЕБОЕВ В РАБОТЕ РОССИЙСКИХ НЕФТЕПРОВОДОВ
09:00
1 АПРЕЛЯ 2025
4090
ОБЩЕСТВО
АРКТИЧЕСКИЙ ВОЗДУХ ПРИДЕТ В ЧЕХИЮ В ВЫХОДНЫЕ, УРОЖАЙ АБРИКОСОВ ПОД УГРОЗОЙ
08:00
1 АПРЕЛЯ 2025
1904
ОБЩЕСТВО
ШТРАФ ЗА ШВАРЦСИСТЕМУ ГРОЗИТ И «РАБОТНИКУ». НАЧИНАЮТСЯ ПРОВЕРКИ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ИТ
22:00
31 МАРТА 2025
21253
ОБЩЕСТВО
ПРЕЗИДЕНТ ЧЕХИИ ПОДПИСАЛ ЗАКОН ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ЕДИНОВРЕМЕННОГО ПОСОБИЯ ПО ПРИЗЫВУ В АРМИЮ ДО ОДНОГО МИЛЛИОНА КРОН
19:30
31 МАРТА 2025
1803
ОБЩЕСТВО
ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ В МИРЕ РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ ДЕТСКОГО ПОРНО, ПЕНСИОНЕР ИЗ ПРАГИ, ПОЛУЧИЛ 4,5 ГОДА
18:00
31 МАРТА 2025
683
ЭКОНОМИКА
ЦЕНА НА ЗОЛОТО ВЗЛЕТЕЛА ДО НОВОГО РЕКОРДА, ПРЕВЫСИВ 3100 ДОЛЛАРОВ ЗА УНЦИЮ
16:30
31 МАРТА 2025
681
ЭКОНОМИКА
ЧНБ ЗАФИКСИРОВАЛ РЕКОРДНУЮ ПРИБЫЛЬ. В 2024 ГОДУ ОН ПОЛУЧИЛ БОЛЕЕ 151 МИЛЛИАРДА КРОН
15:00
31 МАРТА 2025
3652
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОТАСОВКИ ТРАГИЧЕСКИ СКОНЧАЛСЯ ВЕТЕРАН ВСУ