Еврокомиссия предлагает дать автопроизводителям больше времени на достижение целей по выбросам

ЕК заявила, что предложенные изменения дадут автопроизводителям больше времени на достижение целевых показателей по выбросам и позволят им избежать уплаты штрафов в этом году. Правительство Чехии ранее заявляло, что будет добиваться увеличения срока, в течение которого автопроизводители должны будут отчитываться о соблюдении целевых показателей по выбросам, с трех до пяти лет.



«Европейская комиссия предложила сегодня целевую поправку к регламенту, устанавливающему нормы выбросов CO2 для новых легковых автомобилей и микроавтобусов», — говорится в заявлении исполнительной власти ЕС. Новая гибкость означает усреднение целевых показателей выбросов за трехлетний период: 2025, 2026 и 2027 годы. «Такой подход позволяет производителям компенсировать избыточные годовые выбросы за счет превышения целевых показателей в оставшиеся годы. Эта дополнительная гибкость поможет защитить возможности отрасли инвестировать в экологически чистый переход, сохраняя при этом целевой показатель на 2025 год и поддерживая отрасль на пути к следующему раунду сокращения выбросов», — добавили в комиссии.



«Наша высокоинновационная автомобильная промышленность проводит декарбонизацию, чтобы внести свой вклад в борьбу с изменением климата, а также сохранить свои конкурентные преимущества на мировых рынках», — прокомментировала этот шаг председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.



«Сегодняшней инициативой мы предоставляем больше гибкости этому ключевому сектору, сохраняя при этом наши климатические цели. Вместе мы хотим доказать, что декарбонизация и конкурентоспособность могут идти рука об руку», — добавила она.



Министр транспорта Чехии Мартин Купка (ODS) заявил, что сегодняшнее предложение Европейской комиссии — это «небольшой, но ощутимый толчок» для европейской автомобильной промышленности.



«Мы боролись за то, чтобы период отчетности по целевым показателям выбросов был длиннее. Но это все равно положительный сдвиг, который мы можем использовать и продолжать бороться за доступные и качественные автомобили. Нам необходимо сократить регулирование и больше полагаться на рынок и технологические инновации. Именно так можно сохранить конкурентоспособность и догнать поезд Америки и Китая», — заявил сегодня Купка Чешскому агентству новостей.



В связи с этим Комиссия призвала созаконодателей, Европейский парламент и Совет ЕС, объединяющий государства-члены, «безотлагательно достичь соглашения по этой поправке, чтобы обеспечить предсказуемость и определенность для автомобильной промышленности и инвесторов».