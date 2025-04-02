Продажи легковых автомобилей в Чехии снижаются с начала года

Результаты первого квартала будут объявлены Ассоциацией автомобильных импортеров на пресс-конференции 4 апреля.



Больше всего автомобилей за первые два месяца продала Skoda — на 12% меньше, 13 015 зарегистрированных легковых автомобилей, в то время как занимающий второе место Hyundai упал почти на 8%, до 3 428 автомобилей, а занимающий третье место Volkswagen, напротив, вырос на 13%, до 2 871 автомобиля. За ним следуют Toyota и Kia.



На гибридные силовые агрегаты пришлось 24% проданных автомобилей, в то время как автомобили с аккумуляторными батареями заняли 4,6% рынка и показали 77-процентный рост по сравнению с прошлым годом. На бензиновые автомобили пришлось 67,5% продаж, на дизельные — 22,4%.