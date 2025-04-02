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Продажи легковых автомобилей в Чехии снижаются с начала года

Новости 420on
4 апреля 2025
10:00
487
Продажи новых легковых автомобилей в этом году упали после роста на 4,6% в прошлом году. За первые два месяца этого года было зафиксировано падение на 4,1% до 37 120 автомобилей, и эксперты ожидают снижения и за весь первый квартал.
Результаты первого квартала будут объявлены Ассоциацией автомобильных импортеров на пресс-конференции 4 апреля.

Больше всего автомобилей за первые два месяца продала Skoda — на 12% меньше, 13 015 зарегистрированных легковых автомобилей, в то время как занимающий второе место Hyundai упал почти на 8%, до 3 428 автомобилей, а занимающий третье место Volkswagen, напротив, вырос на 13%, до 2 871 автомобиля. За ним следуют Toyota и Kia.

На гибридные силовые агрегаты пришлось 24% проданных автомобилей, в то время как автомобили с аккумуляторными батареями заняли 4,6% рынка и показали 77-процентный рост по сравнению с прошлым годом. На бензиновые автомобили пришлось 67,5% продаж, на дизельные — 22,4%.
Автомобили Чехия
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