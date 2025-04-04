Škoda уже продала более тысячи электромобилей в Чехии в этом году

Согласно подробной статистике Центра транспортных исследований, обе электрические модели, предлагаемые в настоящее время производителем из Млада-Болеслава, вносят почти одинаковый вклад в этот результат. И Enyaq, и новый Elroq набрали более пятисот регистраций.



Таким образом, доля марки Škoda в общем количестве регистраций новых легковых автомобилей в Чехии достигла более трети в этом сегменте. То есть до уровня, на котором Škoda находится в общей статистике уже долгое время. Пока что ей не удается сделать это в категории электромобилей.



В рейтинге брендов Tesla занимает второе место после Škoda, Volkswagen — третье, Hyundai — четвертое, а BMW — пятое.



Что касается моделей, то вслед за Enyaq и Elroq в рейтинге расположились Tesla Model Y, Tesla Model 3, Volkswagen ID.7 и Dacia Spring.



Только в марте доля электромобилей, если сложить чистые EV и подключаемые гибриды, достигла более десяти процентов. Только аккумуляторные электромобили заняли 6,2 процента от общего рынка, а подключаемые гибриды — 4,3 процента.



В настоящее время Skoda также является самым продаваемым автомобилем. В этом году было продано уже более 500 таких автомобилей.