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Škoda уже продала более тысячи электромобилей в Чехии в этом году

Новости 420on
7 апреля 2025
11:30
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В прошлом году бренд Škoda зарегистрировал 1 644 электромобиля для эксплуатации. В этом году, после первых трех месяцев, продано более 1100 экземпляров чисто электрических автомобилей. Поэтому, скорее всего, в первой половине года будет превзойден прошлогодний рекорд в этой категории.
Согласно подробной статистике Центра транспортных исследований, обе электрические модели, предлагаемые в настоящее время производителем из Млада-Болеслава, вносят почти одинаковый вклад в этот результат. И Enyaq, и новый Elroq набрали более пятисот регистраций.

Таким образом, доля марки Škoda в общем количестве регистраций новых легковых автомобилей в Чехии достигла более трети в этом сегменте. То есть до уровня, на котором Škoda находится в общей статистике уже долгое время. Пока что ей не удается сделать это в категории электромобилей.

В рейтинге брендов Tesla занимает второе место после Škoda, Volkswagen — третье, Hyundai — четвертое, а BMW — пятое.

Что касается моделей, то вслед за Enyaq и Elroq в рейтинге расположились Tesla Model Y, Tesla Model 3, Volkswagen ID.7 и Dacia Spring.

Только в марте доля электромобилей, если сложить чистые EV и подключаемые гибриды, достигла более десяти процентов. Только аккумуляторные электромобили заняли 6,2 процента от общего рынка, а подключаемые гибриды — 4,3 процента.

В настоящее время Skoda также является самым продаваемым автомобилем. В этом году было продано уже более 500 таких автомобилей.
Автомобили Чехия электромобили
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