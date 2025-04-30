Škoda Auto в первом квартале увеличила операционную прибыль

Согласно отчету, в первом квартале Škoda Auto увеличила продажи до примерно 276 000 автомобилей с 268 000 годом ранее. «Значительный рост показали модели Fabia и Kodiaq», — говорится в отчете.



Škoda Auto имеет три завода в Чешской Республике, а также производственные мощности в Китае, Словакии и Индии, в основном через партнерства с другими компаниями концерна, а также в Украине в сотрудничестве с местным партнером.



В настоящее время Škoda предлагает своим клиентам 12 модельных рядов легковых автомобилей: Fabia, Scala, Octavia, Superb, Kamiq, Karoq, Kodiaq, Elroq, Enyaq, Slavia, Kylaq и Kushaq.



Чистая прибыль немецкого автомобильного концерна Volkswagen в первом квартале упала на 40,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 2,186 миллиарда евро (около 54,5 миллиарда крон). Об этом компания сообщила в пресс-релизе.



Однако квартальная выручка концерна выросла на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила почти 77,6 миллиарда евро.