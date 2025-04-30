Škoda Auto в первом квартале увеличила операционную прибыль
30 апреля 2025
10:30
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Компания Škoda Auto в первом квартале этого года увеличила операционную прибыль примерно на 2% до 546 миллионов евро (около 13,6 миллиарда чешских крон) с 535 миллионов евро годом ранее. Ее выручка выросла на 10,4% до почти 7,3 миллиарда евро. Об этом сообщила материнская автомобильная компания Volkswagen в своем отчете о результатах деятельности.
Согласно отчету, в первом квартале Škoda Auto увеличила продажи до примерно 276 000 автомобилей с 268 000 годом ранее. «Значительный рост показали модели Fabia и Kodiaq», — говорится в отчете.
Škoda Auto имеет три завода в Чешской Республике, а также производственные мощности в Китае, Словакии и Индии, в основном через партнерства с другими компаниями концерна, а также в Украине в сотрудничестве с местным партнером.
В настоящее время Škoda предлагает своим клиентам 12 модельных рядов легковых автомобилей: Fabia, Scala, Octavia, Superb, Kamiq, Karoq, Kodiaq, Elroq, Enyaq, Slavia, Kylaq и Kushaq.
Чистая прибыль немецкого автомобильного концерна Volkswagen в первом квартале упала на 40,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 2,186 миллиарда евро (около 54,5 миллиарда крон). Об этом компания сообщила в пресс-релизе.
Однако квартальная выручка концерна выросла на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила почти 77,6 миллиарда евро.
Škoda Auto имеет три завода в Чешской Республике, а также производственные мощности в Китае, Словакии и Индии, в основном через партнерства с другими компаниями концерна, а также в Украине в сотрудничестве с местным партнером.
В настоящее время Škoda предлагает своим клиентам 12 модельных рядов легковых автомобилей: Fabia, Scala, Octavia, Superb, Kamiq, Karoq, Kodiaq, Elroq, Enyaq, Slavia, Kylaq и Kushaq.
Чистая прибыль немецкого автомобильного концерна Volkswagen в первом квартале упала на 40,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 2,186 миллиарда евро (около 54,5 миллиарда крон). Об этом компания сообщила в пресс-релизе.
Однако квартальная выручка концерна выросла на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила почти 77,6 миллиарда евро.