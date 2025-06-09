Немецкая промышленность за год потеряла более 100 000 рабочих мест

Новости 420on 9 июня 2025 10:30 676

Текущие экономические проблемы привели к потере более 100 000 рабочих мест в немецкой промышленности за год. Наибольший ущерб понес автомобильный сектор, который потерял более 45 000 рабочих мест. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на анализ консалтинговой компании EY.