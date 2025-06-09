Немецкая промышленность за год потеряла более 100 000 рабочих мест
9 июня 2025
10:30
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Текущие экономические проблемы привели к потере более 100 000 рабочих мест в немецкой промышленности за год. Наибольший ущерб понес автомобильный сектор, который потерял более 45 000 рабочих мест. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на анализ консалтинговой компании EY.
По итогам первого квартала этого года в немецкой промышленности было занято около 5,46 миллиона человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число работников сократилось на 101 000, говорится в исследовании, основанном на данных Федерального статистического управления.
По словам Яна Брорхилкера из EY, немецкие промышленные предприятия сейчас находятся под огромным давлением.
«Агрессивные конкуренты, например из Китая, давят на цены, важные рынки слабеют, спрос в Европе остается на низком уровне, над всем американским рынком висит большой вопросительный знак. В то же время предприятия борются с высокими затратами, например, на энергию и персонал», — сказал Брорхилкер. Он предсказал, что до конца года в немецкой промышленности будет сокращено еще не менее 70 000 рабочих мест.
Ряд компаний из машиностроительного и автомобильного секторов запустили программы экономии, предусматривающие сокращение числа сотрудников. «Мы услышим еще много плохих новостей, прежде чем ситуация начнет улучшаться», — сказал Брорхилкер.
В прошлом году промышленное производство в Германии сократилось на 4,5%. Брорхилкер, однако, отметил, что немецкая промышленность уже много раз списывалась со счетов, но снова и снова демонстрировала замечательную устойчивость. Однако необходимо улучшить условия для ее развития путем сокращения бюрократии, снижения затрат на энергию и укрепления внутреннего рынка, что ослабило бы зависимость немецкой экономики от экспорта. В этом направлении необходимый импульс могут дать планы немецкого правительства по масштабным инвестициям в инфраструктуру и оборону, пишет DPA.
Германия является крупнейшей экономикой в Европе и крупнейшим торговым партнером Чешской Республики. Многие чешские компании зависят от состояния немецкой экономики. За весь прошлый год немецкая экономика сократилась на 0,2%, годом ранее спад составил 0,3%.
Немецкая промышленная и торговая палата (DIHK) прогнозирует, что экономический спад продолжится и в этом году. В конце мая она предсказала, что валовой внутренний продукт (ВВП) в этом году сократится на 0,3%. Таким образом, Германия переживет самый длительный период экономического спада в послевоенной истории.
По словам Яна Брорхилкера из EY, немецкие промышленные предприятия сейчас находятся под огромным давлением.
«Агрессивные конкуренты, например из Китая, давят на цены, важные рынки слабеют, спрос в Европе остается на низком уровне, над всем американским рынком висит большой вопросительный знак. В то же время предприятия борются с высокими затратами, например, на энергию и персонал», — сказал Брорхилкер. Он предсказал, что до конца года в немецкой промышленности будет сокращено еще не менее 70 000 рабочих мест.
Ряд компаний из машиностроительного и автомобильного секторов запустили программы экономии, предусматривающие сокращение числа сотрудников. «Мы услышим еще много плохих новостей, прежде чем ситуация начнет улучшаться», — сказал Брорхилкер.
В прошлом году промышленное производство в Германии сократилось на 4,5%. Брорхилкер, однако, отметил, что немецкая промышленность уже много раз списывалась со счетов, но снова и снова демонстрировала замечательную устойчивость. Однако необходимо улучшить условия для ее развития путем сокращения бюрократии, снижения затрат на энергию и укрепления внутреннего рынка, что ослабило бы зависимость немецкой экономики от экспорта. В этом направлении необходимый импульс могут дать планы немецкого правительства по масштабным инвестициям в инфраструктуру и оборону, пишет DPA.
Германия является крупнейшей экономикой в Европе и крупнейшим торговым партнером Чешской Республики. Многие чешские компании зависят от состояния немецкой экономики. За весь прошлый год немецкая экономика сократилась на 0,2%, годом ранее спад составил 0,3%.
Немецкая промышленная и торговая палата (DIHK) прогнозирует, что экономический спад продолжится и в этом году. В конце мая она предсказала, что валовой внутренний продукт (ВВП) в этом году сократится на 0,3%. Таким образом, Германия переживет самый длительный период экономического спада в послевоенной истории.