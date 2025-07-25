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Škoda Auto достигла лучшего квартального результата в своей истории

Новости 420on
25 июля 2025
12:00
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Автомобильная компания Škoda достигла операционной рентабельности в 8,5% за квартал и зафиксировала лучший квартальный результат в своей истории, составив около 740 миллионов евро (18,2 миллиарда чешских крон).
Материнская компания Volkswagen сообщила об этом в своем отчете. Подробные результаты за первое полугодие этого года Škoda Auto опубликует в понедельник.

В первом полугодии концерн Volkswagen получил операционную прибыль в размере 6,7 миллиарда евро (164,5 миллиарда чешских крон), что на 33% меньше, чем годом ранее. Продажи автомобилей крупнейшего автопроизводителя в Европе незначительно выросли до 4,36 миллиона с 4,34 миллиона годом ранее. Об этом компания сообщила в своем отчете о прибылях.

Продажи автомобилей упали на 0,3% до 158 миллиарда евро.
Автомобили Чехия
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