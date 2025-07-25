Škoda Auto достигла лучшего квартального результата в своей истории
25 июля 2025
12:00
491
Автомобильная компания Škoda достигла операционной рентабельности в 8,5% за квартал и зафиксировала лучший квартальный результат в своей истории, составив около 740 миллионов евро (18,2 миллиарда чешских крон).
Материнская компания Volkswagen сообщила об этом в своем отчете. Подробные результаты за первое полугодие этого года Škoda Auto опубликует в понедельник.
В первом полугодии концерн Volkswagen получил операционную прибыль в размере 6,7 миллиарда евро (164,5 миллиарда чешских крон), что на 33% меньше, чем годом ранее. Продажи автомобилей крупнейшего автопроизводителя в Европе незначительно выросли до 4,36 миллиона с 4,34 миллиона годом ранее. Об этом компания сообщила в своем отчете о прибылях.
Продажи автомобилей упали на 0,3% до 158 миллиарда евро.
В первом полугодии концерн Volkswagen получил операционную прибыль в размере 6,7 миллиарда евро (164,5 миллиарда чешских крон), что на 33% меньше, чем годом ранее. Продажи автомобилей крупнейшего автопроизводителя в Европе незначительно выросли до 4,36 миллиона с 4,34 миллиона годом ранее. Об этом компания сообщила в своем отчете о прибылях.
Продажи автомобилей упали на 0,3% до 158 миллиарда евро.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
21:00
24 ИЮЛЯ 2025
2446
18:00
24 ИЮЛЯ 2025
896
16:30
24 ИЮЛЯ 2025
1032
13:30
24 ИЮЛЯ 2025
1763
12:00
24 ИЮЛЯ 2025
5157
10:30
24 ИЮЛЯ 2025
2455
09:00
24 ИЮЛЯ 2025
2094
21:00
23 ИЮЛЯ 2025
1900
19:30
23 ИЮЛЯ 2025
1594
15:00
23 ИЮЛЯ 2025
1424
13:30
22 ИЮЛЯ 2025
1924
12:00
22 ИЮЛЯ 2025
2575