Škoda Auto достигла лучшего квартального результата в своей истории

Новости 420on 25 июля 2025 12:00 491

Автомобильная компания Škoda достигла операционной рентабельности в 8,5% за квартал и зафиксировала лучший квартальный результат в своей истории, составив около 740 миллионов евро (18,2 миллиарда чешских крон).