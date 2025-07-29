Škoda увеличила продажи на 13,6% до 509 400 автомобилей в первом полугодии года

Новости 420on 29 июля 2025 10:30 605

Škoda Auto увеличила продажи на 13,6% в годовом исчислении до 509 400 автомобилей в первом полугодии года. В Европе было продано 409 100 автомобилей, что на 10,5% больше, чем годом ранее, и впервые поднялась с четвертого на третье место среди самых продаваемых брендов, уступив лишь Volkswagen и Toyota. Доля электромобилей и гибридов, проданных в Европе, выросла более чем вдвое, достигнув 22,8%.