Škoda увеличила продажи на 13,6% до 509 400 автомобилей в первом полугодии года
29 июля 2025
10:30
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Škoda Auto увеличила продажи на 13,6% в годовом исчислении до 509 400 автомобилей в первом полугодии года. В Европе было продано 409 100 автомобилей, что на 10,5% больше, чем годом ранее, и впервые поднялась с четвертого на третье место среди самых продаваемых брендов, уступив лишь Volkswagen и Toyota. Доля электромобилей и гибридов, проданных в Европе, выросла более чем вдвое, достигнув 22,8%.
Об этом автопроизводитель сообщил в пресс-релизе.
Продажи выросли на 10,4% до 15,070 млрд евро, что эквивалентно 370 млрд чешских крон. Операционная прибыль увеличилась на 11,8% до 1,285 млрд евро, или примерно до 31,5 млрд чешских крон. Рентабельность продаж достигла 8,5% по сравнению с 8,4% в прошлом году. Инвестиции сократились на 4,9% до 783 млн евро.
Объем производства увеличился на 4,7% до 572 900 автомобилей. В производство также включены автомобили других брендов группы Škoda.
«Стоит отметить, что все типы силовых агрегатов внесли свой вклад в общий успех в первой половине года. Наш подход, предоставляющий клиентам свободу выбора в нынешнюю эпоху трансформации, оказался верным. Уровень спроса свидетельствует о том, что наша стратегия электрификации также реализуется: к концу июня мы получили более 120 000 заказов на наши новые полностью электрические модели Enyaq и Elroq. С десятого места несколько лет назад мы поднялись на третье среди автомобильных брендов в Европе, в том числе благодаря тому, что наши поставки растут быстрее рынка в целом», — заявил председатель совета директоров Škoda Клаус Зеллмер.
На своем крупнейшем рынке, в Германии, Škoda поставила 100 700 автомобилей, что на 10,5% больше, чем годом ранее. В Великобритании продажи увеличились на 16,5% до 43 800 автомобилей, а в Испании — на одну пятую, до 21 100 автомобилей. В Чехии автопроизводитель увеличил поставки клиентам на 10,9% до 45 800 автомобилей. В общей сложности Škoda поставила клиентам в Европе 72 000 электромобилей и 21 400 подключаемых гибридов. Высокий спрос обеспечили новые электромобили Elroq и Enyaq, а также подключаемые гибридные версии нового поколения моделей Superb и Kodiaq с запасом хода на электротяге более 100 км.
«В Турции мы зафиксировали рекордное количество поставок клиентам на сегодняшний день. Модель Kylaq пользуется исключительным успехом в Индии: общий объём продаж на этом рынке вырос почти на 108 процентов и достиг исторического максимума. Ещё одним важным шагом стал запуск продаж модели Kushaq во Вьетнаме, которая производится на новом заводе, построенном совместно с местным партнёром Thanh Cong Group», — добавил Мартин Ян, член совета директоров по продажам и маркетингу. Skoda продала 33 300 автомобилей в Индии и 7300 автомобилей в Китае.
Несмотря на снижение продаж на пятую часть, самым популярным автомобилем марки остаётся Octavia с 97 500 поставками, за ней следуют Kodiaq (64 800) и Kamiq (64 100). На втором месте находятся Fabia (60 400), Karoq (52 200) и Enyaq (38 700). За ним следуют Superb, Elroq, Scala, Kylaq, Kushaq и Slavia.
Продажи выросли на 10,4% до 15,070 млрд евро, что эквивалентно 370 млрд чешских крон. Операционная прибыль увеличилась на 11,8% до 1,285 млрд евро, или примерно до 31,5 млрд чешских крон. Рентабельность продаж достигла 8,5% по сравнению с 8,4% в прошлом году. Инвестиции сократились на 4,9% до 783 млн евро.
Объем производства увеличился на 4,7% до 572 900 автомобилей. В производство также включены автомобили других брендов группы Škoda.
«Стоит отметить, что все типы силовых агрегатов внесли свой вклад в общий успех в первой половине года. Наш подход, предоставляющий клиентам свободу выбора в нынешнюю эпоху трансформации, оказался верным. Уровень спроса свидетельствует о том, что наша стратегия электрификации также реализуется: к концу июня мы получили более 120 000 заказов на наши новые полностью электрические модели Enyaq и Elroq. С десятого места несколько лет назад мы поднялись на третье среди автомобильных брендов в Европе, в том числе благодаря тому, что наши поставки растут быстрее рынка в целом», — заявил председатель совета директоров Škoda Клаус Зеллмер.
На своем крупнейшем рынке, в Германии, Škoda поставила 100 700 автомобилей, что на 10,5% больше, чем годом ранее. В Великобритании продажи увеличились на 16,5% до 43 800 автомобилей, а в Испании — на одну пятую, до 21 100 автомобилей. В Чехии автопроизводитель увеличил поставки клиентам на 10,9% до 45 800 автомобилей. В общей сложности Škoda поставила клиентам в Европе 72 000 электромобилей и 21 400 подключаемых гибридов. Высокий спрос обеспечили новые электромобили Elroq и Enyaq, а также подключаемые гибридные версии нового поколения моделей Superb и Kodiaq с запасом хода на электротяге более 100 км.
«В Турции мы зафиксировали рекордное количество поставок клиентам на сегодняшний день. Модель Kylaq пользуется исключительным успехом в Индии: общий объём продаж на этом рынке вырос почти на 108 процентов и достиг исторического максимума. Ещё одним важным шагом стал запуск продаж модели Kushaq во Вьетнаме, которая производится на новом заводе, построенном совместно с местным партнёром Thanh Cong Group», — добавил Мартин Ян, член совета директоров по продажам и маркетингу. Skoda продала 33 300 автомобилей в Индии и 7300 автомобилей в Китае.
Несмотря на снижение продаж на пятую часть, самым популярным автомобилем марки остаётся Octavia с 97 500 поставками, за ней следуют Kodiaq (64 800) и Kamiq (64 100). На втором месте находятся Fabia (60 400), Karoq (52 200) и Enyaq (38 700). За ним следуют Superb, Elroq, Scala, Kylaq, Kushaq и Slavia.
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