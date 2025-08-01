Интерес к подержанным автомобилям в Чехии растет, цены и возраст автомобилей тоже

Новости 420on 1 августа 2025 12:00 170

Цены на подержанные автомобили растут из-за стагнации предложения, количество дешевых автомобилей стоимостью до 75 000 крон значительно сократилось. Доля электромобилей невелика, но растет из-за снижения цен.