Интерес к подержанным автомобилям в Чехии растет, цены и возраст автомобилей тоже
1 августа 2025
12:00
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Цены на подержанные автомобили растут из-за стагнации предложения, количество дешевых автомобилей стоимостью до 75 000 крон значительно сократилось. Доля электромобилей невелика, но растет из-за снижения цен.
С января по конец июня в Чехии было продано более 480 000 подержанных автомобилей, что почти на 53 000 больше, чем в первом полугодии прошлого года. По данным компании Aures Holding, которая управляет крупнейшими чешскими автобазарами AAA Auto и Mototechna, растет и средняя цена подержанных автомобилей.
В этом году подержанные автомобили в среднем продаются по цене около 300 000 крон. Компания Cebia, занимающаяся проверкой происхождения автомобилей, указывает среднюю цену в аналогичном размере — 298 000 крон. Это представляет собой рост на 11 000 в годовом исчислении, а по данным Aures Holding — даже на более чем 16 000 крон.
Рост цен на аналогичную сумму подтверждает и второй по величине чешский автосалон AutoEsa. «Этот рост в наибольшей степени влияет на сокращение предложения недорогих автомобилей стоимостью до 75 000, и, наоборот, на увеличение предложения, но в то же время и спроса на сегмент подержанных автомобилей возрастом до двух лет и с небольшим пробегом», — сообщает директор по маркетингу AutoEsa Филип Кучера.
Повышенный интерес к подержанным автомобилям приводит к сдвигу в сезоне покупок. «Наибольший спрос на подержанные автомобили традиционно наблюдается весной и осенью. Однако в этом году сезон сдвинулся, и самыми сильными месяцами первой половины года стали февраль и март», — Петр Ванечек.
Подержанные автомобили стареют
Вместе с ценой растет и средний возраст продаваемых автомобилей, который, по данным компании Cebia, в этом году увеличился на семь месяцев до 9,82 года. «Причиной этого стало, в первую очередь, значительное увеличение возраста автомобилей иностранного производства, который в этом году достиг 11,41 года, то есть на 9,5 месяцев больше, чем в прошлом году», — сообщает Cebia в своем последнем обзоре.
Третий по величине продавец подержанных автомобилей в Чехии, компания Louda Auto, предлагает в основном автомобили возрастом от трех до пяти лет, произведенные на внутреннем рынке. В связи с растущим спросом на подержанные автомобили, она значительно увеличивает их долю в своем предложении.
«Мы хотим таким образом увеличить долю рынка, но в первую очередь удовлетворить спрос наших клиентов, которые заинтересованы в более старых автомобилях и хотят воспользоваться нашими услугами. Поэтому сегодня мы предлагаем больше качественных автомобилей старше трех-пяти лет», — описывает ситуацию директор по продажам подержанных автомобилей Louda Auto Михал Харт.
По данным Aures Holding, самыми продаваемыми типами кузова являются универсал (26%), хэтчбек (23%) и SUV (21%). Эти автомобили также демонстрируют самый высокий рост спроса.
«В июле SUV стали самым продаваемым типом автомобилей в нашей сети автосалонов. Городские кроссоверы уже несколько лет подряд занимают первое место по продажам, но это первый случай, когда они обогнали традиционные типы кузовов во всех странах, где мы работаем», — уточняет Ванечек. Самым продаваемым SUV в Чехии является Hyundai Tucson.
В целом, однако, рейтинг самых продаваемых подержанных автомобилей возглавляет Škoda Octavia, за которой следуют Fabia и Superb. Среди десяти самых популярных автомобилей семь принадлежат концерну Volkswagen.
Электромобили дешевеют
Сегмент электромобилей пока составляет лишь небольшую часть рынка. По данным Cebia, в первом полугодии этого года на электромобили приходится лишь 1,66% всех предложенных подержанных автомобилей, а на гибриды — 2,66%. «Пока что покупатели насторожены. Я чувствую их нерешительность, но мы знаем, что время придет», — уверен Харт из Louda Auto.
Тем не менее продажи электромобилей динамично растут. С января по июнь было продано более 6 000 автомобилей, что на треть больше, чем в прошлом году. «Растущий спрос на электромобили стимулируется не только растущим предложением, но и, главным образом, снижением цен», — говорит Петр Ванечек из Aures Holding.
В то время как в июле этого года электромобили продаются в среднем за 677 000 крон, год назад в том же месяце их цена составляла 820 000. Самый дешевый подержанный электромобиль — Škoda Citigo iV — можно купить уже за 250 000 крон. Самым продаваемым электромобилем в этом году является Tesla Model 3, который был продан тиражом более тысячи штук по средней цене 621 000 крон.
Рынок подержанных автомобилей доминируют традиционные виды топлива: дизельные автомобили занимают более 47%, а бензиновые — 46,6%. Более половины подержанных автомобилей на рынке имеют чешское происхождение, интерес к отечественным автомобилям растет уже третий год подряд.
В этом году подержанные автомобили в среднем продаются по цене около 300 000 крон. Компания Cebia, занимающаяся проверкой происхождения автомобилей, указывает среднюю цену в аналогичном размере — 298 000 крон. Это представляет собой рост на 11 000 в годовом исчислении, а по данным Aures Holding — даже на более чем 16 000 крон.
Рост цен на аналогичную сумму подтверждает и второй по величине чешский автосалон AutoEsa. «Этот рост в наибольшей степени влияет на сокращение предложения недорогих автомобилей стоимостью до 75 000, и, наоборот, на увеличение предложения, но в то же время и спроса на сегмент подержанных автомобилей возрастом до двух лет и с небольшим пробегом», — сообщает директор по маркетингу AutoEsa Филип Кучера.
Повышенный интерес к подержанным автомобилям приводит к сдвигу в сезоне покупок. «Наибольший спрос на подержанные автомобили традиционно наблюдается весной и осенью. Однако в этом году сезон сдвинулся, и самыми сильными месяцами первой половины года стали февраль и март», — Петр Ванечек.
Подержанные автомобили стареют
Вместе с ценой растет и средний возраст продаваемых автомобилей, который, по данным компании Cebia, в этом году увеличился на семь месяцев до 9,82 года. «Причиной этого стало, в первую очередь, значительное увеличение возраста автомобилей иностранного производства, который в этом году достиг 11,41 года, то есть на 9,5 месяцев больше, чем в прошлом году», — сообщает Cebia в своем последнем обзоре.
Третий по величине продавец подержанных автомобилей в Чехии, компания Louda Auto, предлагает в основном автомобили возрастом от трех до пяти лет, произведенные на внутреннем рынке. В связи с растущим спросом на подержанные автомобили, она значительно увеличивает их долю в своем предложении.
«Мы хотим таким образом увеличить долю рынка, но в первую очередь удовлетворить спрос наших клиентов, которые заинтересованы в более старых автомобилях и хотят воспользоваться нашими услугами. Поэтому сегодня мы предлагаем больше качественных автомобилей старше трех-пяти лет», — описывает ситуацию директор по продажам подержанных автомобилей Louda Auto Михал Харт.
По данным Aures Holding, самыми продаваемыми типами кузова являются универсал (26%), хэтчбек (23%) и SUV (21%). Эти автомобили также демонстрируют самый высокий рост спроса.
«В июле SUV стали самым продаваемым типом автомобилей в нашей сети автосалонов. Городские кроссоверы уже несколько лет подряд занимают первое место по продажам, но это первый случай, когда они обогнали традиционные типы кузовов во всех странах, где мы работаем», — уточняет Ванечек. Самым продаваемым SUV в Чехии является Hyundai Tucson.
В целом, однако, рейтинг самых продаваемых подержанных автомобилей возглавляет Škoda Octavia, за которой следуют Fabia и Superb. Среди десяти самых популярных автомобилей семь принадлежат концерну Volkswagen.
Электромобили дешевеют
Сегмент электромобилей пока составляет лишь небольшую часть рынка. По данным Cebia, в первом полугодии этого года на электромобили приходится лишь 1,66% всех предложенных подержанных автомобилей, а на гибриды — 2,66%. «Пока что покупатели насторожены. Я чувствую их нерешительность, но мы знаем, что время придет», — уверен Харт из Louda Auto.
Тем не менее продажи электромобилей динамично растут. С января по июнь было продано более 6 000 автомобилей, что на треть больше, чем в прошлом году. «Растущий спрос на электромобили стимулируется не только растущим предложением, но и, главным образом, снижением цен», — говорит Петр Ванечек из Aures Holding.
В то время как в июле этого года электромобили продаются в среднем за 677 000 крон, год назад в том же месяце их цена составляла 820 000. Самый дешевый подержанный электромобиль — Škoda Citigo iV — можно купить уже за 250 000 крон. Самым продаваемым электромобилем в этом году является Tesla Model 3, который был продан тиражом более тысячи штук по средней цене 621 000 крон.
Рынок подержанных автомобилей доминируют традиционные виды топлива: дизельные автомобили занимают более 47%, а бензиновые — 46,6%. Более половины подержанных автомобилей на рынке имеют чешское происхождение, интерес к отечественным автомобилям растет уже третий год подряд.
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