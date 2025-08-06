Цены на подержанные автомобили в Чехии растут, но рынок замедляется на фоне летнего сезона





По словам генерального директора Aures Holdings Петра Ванечека, в июне цены на вторичном рынке аномально подскочили до 311 000 крон, но в июле скорректировались до «приемлемого уровня». Он отметил, что это снижение было временным и в ближайшие месяцы ожидается новый рост цен — в том числе из-за введения США пошлин на новые автомобили, что повлияет и на рынок подержанных машин.





«Сезонный спад летом — обычное дело для европейского рынка. Это касается преимущественно индивидуальных продаж. В то же время общее предложение по стране остаётся стабильным: на рынке выставлено около 150 000 автомобилей», — пояснил Ванечек.





Общее количество проданных автомобилей снизилось до 63 272 единиц, приблизившись к январскому минимуму. Однако падение затронуло в основном частных продавцов. Крупные автосалоны, такие как AAA Auto , наоборот, зафиксировали рекордные июльские продажи.«Сезонный спад летом — обычное дело для европейского рынка. Это касается преимущественно индивидуальных продаж. В то же время общее предложение по стране остаётся стабильным: на рынке выставлено около 150 000 автомобилей», — пояснил Ванечек.





В июле доля дизельных машин среди проданных авто составила 51,1%, тогда как год назад она превышала 54%. Популярность бензиновых двигателей растёт — они заняли 43,6% продаж, гибриды — 1,9%, электромобили — 1,6%. Эта динамика отражает тенденции первичного рынка, где бензиновые авто уже доминируют: более 65% продаж. Для дизелей показатель — менее 21%, электромобилей — свыше 6%, гибридов — около 4,5%.





С марта 2025 года в Чехии ежемесячно продаётся как минимум тысяча чисто электрических машин. Самыми популярными остаются Tesla Model 3, Škoda Enyaq и компактный BMW i3. На вторичном рынке лидирует традиционная «тройка» от Škoda — Octavia, Fabia и Superb.

Интерес к автомобилям с автоматической коробкой передач также растёт. В июле их доля составила 41,8 %. Средняя цена таких авто — 478 000 крон, что в 2,5 раза выше, чем у машин с «механикой» (179 000 крон). Это связано с тем, что автоматы чаще встречаются у более дорогих и новых автомобилей (в среднем 9 лет против 14 лет у «механики»).