Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.7
USD
21.8
RUB
0.29
UAH
0.8
Энциклопедия Карта Погода
04d 21 °C
Как перестать себя критиковать? 9 практических шагов

Как перестать себя критиковать? 9 практических шагов

Алёна Пряник 285
В иммиграции мы часто критикуем себя по разным поводам. Это, к сожалению, не помогает быстрее адаптироваться и с радостью влиться в новую жизнь. Психолог Алёна Пряник рассказывает, как проработать избыточную самокритику.
Как перестать себя критиковать? 9 практических шагов

Недочеты в нас всегда ищет так называемый внутренний критик. Это он всегда недоволен, говорит, что вы что-то не доделали, не докрутили, можно было и лучше, и вообще... Стоит только взглянуть на окружающих, и уровень самооценки тут же устремится к нулю. Этот критик – вредная часть каждого из нас, едкая... Как научиться с ней жить?

1. Скорректируйте нереалистичные ожидания

В погоне за недостижимым идеалом вы рискуете глубоко разочароваться. Ориентируйтесь на общий прогресс.

2. Признайте свои сильные стороны

Вы не обязаны уметь все, но вы можете многое. Составьте список своих достоинств из 50 и более пунктов.

3. Примите свои недостатки

Никто не совершенен. С чем-то можно работать, а какие-то слабые стороны остаются с нами на всю жизнь. Запишите и их тоже. 

4. Не все рождаются «победителями»

Подумайте, так ли важно обязательно быть успешным? Может, ценнее оставаться любящим, трудолюбивым, щедрым, счастливым?

5. Учитесь на своих ошибках

Полезно рассматривать ошибки не как неудачи, а как возможности для обучения, роста и развития.

6. Не ждите одобрения со стороны

Важно, чтобы вы сами ценили себя и своё мнение.

7. Дистанцируйтесь от «токсичных» для вас людей

Если кто-то отказывается относиться к вам с должным уважением, вы вправе прекратить контакты с этим человеком. Иначе придётся бороться и со внутренним, и со внешними критиками.

8. Прощайте себя, относитесь с сочувствием

Сочувствуя себе, вы признаете, что несовершенны, но делаете все, что в ваших силах.

9. Ставьте под сомнение высказывания вашего внутреннего критика

Задавайте вопросы: Это правда? Где доказательства? Может это просто чьё-то мнение?

 

Будьте добрее к себе! Тогда и качество отношений с окружающими изменится в лучшую сторону.

 

 

Рассказать всем:
Темы
критика Чехия образование иммиграция
Читайте
по теме 
Лучшим чешским фильмом 2018 года, по мнению кинокритиков, стал «Ян Палах»
03.02.2019 22:20 Общество
Лучшим чешским фильмом 2018 года, по мнению кинокритиков, стал «Ян Палах»
2564
Мусульмане критикуют Земана за высказывания об исламе
29.06.2015 11:09 Общество
Мусульмане критикуют Земана за высказывания об исламе
3214
Глава МИД раскритиковал высказывания Земана об Исламском государстве
28.01.2015 10:59 Политика
Глава МИД раскритиковал высказывания Земана об Исламском государстве
3334
26.01.2014 07:36 Общество
Указ ограничить работу заведений в центре Праги до 22:00 вызвал недовольство
2410
Последние новости:
14
июля
В Чехии в теневой экономике работают как минимум 214 000 человек
14.07.2021 12:39 Экономика
В Чехии в теневой экономике работают как минимум 214 000 человек
112
Иностранцы смогут оформлять медицинские страховки только в PVZP
14.07.2021 09:40 Экономика
Иностранцы смогут оформлять медицинские страховки только в PVZP
1174
Иностранец влез на Марианскую колонну в Праге: полиция оштрафовала его на 10 тысяч крон
14.07.2021 09:14 Общество
Иностранец влез на Марианскую колонну в Праге: полиция оштрафовала его на 10 тысяч крон
456
13
июля
Полиция рекомендует водителям временно не ездить по кольцевой автодороге вокруг Праги
13.07.2021 17:52 Общество
Полиция рекомендует водителям временно не ездить по кольцевой автодороге вокруг Праги
1861
В Чехии открылась линия анонимной помощи жертвам насилия
13.07.2021 17:20 Общество
В Чехии открылась линия анонимной помощи жертвам насилия
440
Cбор винограда в Чехии отменяется второй год подряд
13.07.2021 16:37 Общество
Cбор винограда в Чехии отменяется второй год подряд
2508
Во время рафтинга у ​​плотины в чешском Штернберке утонул один человек, шесть детей удалось спасти
13.07.2021 13:23 Общество
Во время рафтинга у ​​плотины в чешском Штернберке утонул один человек, шесть детей удалось спасти
1196
В Чехии у Орлицкой плотины сгорело 11 караванов
13.07.2021 12:56 Общество
В Чехии у Орлицкой плотины сгорело 11 караванов
1579
Пражские районы Голешовице и Карлин соединит новый пешеходный мост HolKa
13.07.2021 09:48 Экономика
Пражские районы Голешовице и Карлин соединит новый пешеходный мост HolKa
1492
12
июля
Восемь пьяных иностранцев напали на таксиста в Праге
12.07.2021 15:01 Общество
Восемь пьяных иностранцев напали на таксиста в Праге
3063


Мобильная версия