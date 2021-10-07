Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.42
USD
21.98
RUB
0.31
UAH
0.83
Энциклопедия Карта Погода
04d 15 °C
5 мифов об онлайн-переводах за рубеж

5 мифов об онлайн-переводах за рубеж

420on 207
Мы живём в эпоху Четвёртой промышленной революции, когда все сферы нашей жизни переместились в онлайн. С помощью цифровых площадок мы заказываем одежду, продукты и услуги. Совещания по работе проводим в Zoom. Из-за закрытых границ даже семейные праздники порой отмечаем удалённо. Выросло и число онлайн-транзакций. Люди стали чаще пользоваться картами, покупать товары в Интернете и переводить деньги родственникам за границу. Помочь с оплатой учёбы или просто материально поддержать близких в кризисное время — всё это возможно благодаря онлайн-переводам. Сегодня разбираемся с мифами и рассказываем, почему онлайн-переводы — новая норма цифрового мира.
5 мифов об онлайн-переводах за рубеж

Миф 1. Онлайн-переводы – это опасно

Доверить свои деньги сторонним площадкам не всегда просто, гораздо привычнее передать наличные напрямую. Но как быть, если это невозможно? Ответ очевиден — перевести деньги онлайн. Самый ненадежный способ — выбрать случайную ссылку в браузере. Мошенники часто создают сайты, визуально похожие на страницы крупных сервисов, а пользователи не замечают подвоха и переводят деньги в карман преступников. Чтобы обезопасить себя, лучше внимательно изучать сайты, переходить только по проверенным ссылкам или осуществлять переводы через мобильное приложение известной вам компании. Сервис KoronaPay берёт на себя вопросы безопасности финансовых операций и предпринимает целый комплекс мер по защите переводов своих пользователей, в том числе многоуровневое шифрование данных. 

Миф 2. Перевод облагается налогом

Многие думают, что онлайн-переводы — невыгодная операция, поскольку за неё обязательно нужно платить налог. Это заблуждение. Если вы, например, помогаете материально своим родителям или дарите другу на день рождения символическую сумму наличных денег, вам не нужно платить за эти операции налог. Также работают онлайн переводы между физическими лицами — денежные переводы между родственниками или символические денежные подарки друзьям за границей в большинстве стран не облагаются налогами. 

Миф 3. Отправлять деньги онлайн – дорого

В те далекие времена, когда интернет-банкинг казался фантастической технологией, а на рынке сервисов денежных переводов было всего несколько компаний, отправить деньги за границу было действительно дорого. Сегодня мир изменился, предложений на рынке много, а комиссия за услуги точно не поможет опередить конкурентов. KoronaPay осуществляет переводы из Чехии без комиссии и по выгодному курсу. 

 Миф 4. Нужно открывать счет в сервисе

Сегодня за внимание клиентов бьётся немало компаний. Иногда вместе с одной услугой автоматически идёт и другая. Например, вы хотите перевести деньги, а вам предлагают открыть счёт. Связывать себя дополнительными обязательствами, держать в голове информацию о паролях и отвечать на звонки консультантов не хочется никому. Для онлайн-переводов с KoronaPay  понадобится только мобильное приложение. 

 Миф 5. Нужно собрать кучу документов

Ещё недавно очереди за нужными подтверждениями были нормой жизни, но теперь в Интернет перебрались даже госучреждения. Необходимость собирать документы разрушает саму идею быстрых и удобных переводов. Мы привыкли решать проблемы в один клик, поэтому всё чаще удивляемся, если кто-то требует от нас физического присутствия или дополнительных действий. Если сумма перевода через KoronaPay не превышает 1000 евро за 3 месяца, вам не нужно сложно регистрироваться и предоставлять документы. После установки приложения можно сразу начать им пользоваться. 

 
Рассказать всем:
Темы
деньги Чехия курсы валют
Читайте
по теме 
Pandora Papers: Бабиш перевел 380 миллионов крон через офшорные компании и купил замок во Франции
04.10.2021 08:46 Политика
Pandora Papers: Бабиш перевел 380 миллионов крон через офшорные компании и купил замок во Франции
2459
Опрос: 80% чехов опасаются высокой инфляции
23.09.2021 19:53 Экономика
Опрос: 80% чехов опасаются высокой инфляции
1595
При отсутствии денег большинство чехов ограничат покупку одежды и не будут ездить в отпуск
19.09.2021 09:36 Экономика
При отсутствии денег большинство чехов ограничат покупку одежды и не будут ездить в отпуск
1747
Чех получит полмиллиона за найденный клад
17.09.2021 12:12 Общество
Чех получит полмиллиона за найденный клад
4000
Последние новости:
07
октября
В Чехии Lidl должен снять с продажи 17,5 тонны свиного фарша из-за антибиотиков
07.10.2021 15:51 Общество
В Чехии Lidl должен снять с продажи 17,5 тонны свиного фарша из-за антибиотиков
280
Адам Войтех покинет пост министра здравоохранения после выборов
07.10.2021 14:26 Политика
Адам Войтех покинет пост министра здравоохранения после выборов
340
Пражский район Винограды вошел в топ-50 самых классных мест мира
07.10.2021 13:35 Общество
Пражский район Винограды вошел в топ-50 самых классных мест мира
718
С сентября иностранцы для получения ПМЖ должны сдать более сложный экзамен по чешскому языку
07.10.2021 10:00 Общество
С сентября иностранцы для получения ПМЖ должны сдать более сложный экзамен по чешскому языку
1564
Бабиш: правительство готово отменить НДС на электроэнергию
07.10.2021 09:00 Экономика
Бабиш: правительство готово отменить НДС на электроэнергию
631
06
октября
Мужчина пожаловался в полицию Чехии на сбой в социальной сети Facebook
06.10.2021 20:18 Общество
Мужчина пожаловался в полицию Чехии на сбой в социальной сети Facebook
859
Газ подорожал на 40% за день
06.10.2021 16:33 Экономика
Газ подорожал на 40% за день
2076
Администрация президента Чехии опровергла слухи о плохом здоровье Милоша Земана
06.10.2021 09:28 Политика
Администрация президента Чехии опровергла слухи о плохом здоровье Милоша Земана
734
Парламент ЧР одобрил «заморозку» зарплат чешских политиков
06.10.2021 09:00 Политика
Парламент ЧР одобрил «заморозку» зарплат чешских политиков
862
05
октября
Продажи новых автомобилей в Чехии за три квартала выросли на 9,1%
05.10.2021 21:50 Экономика
Продажи новых автомобилей в Чехии за три квартала выросли на 9,1%
912


Мобильная версия