Посмотрите, как сегодня выглядят цены на недвижимость в Чехии. Стоимость домов, квартир и арендной платы в 2022 году

«Грядет давно ожидаемое потрясение для чешского рынка недвижимости. Цены на ряд недвижимости спустя много лет начинают падать, кардинально меняется предложение, в том числе и на объекты, которые начинают продавать под давлением обстоятельств», — отмечают авторы отчета, впрочем, это происходит не по всей Чехии.

Средняя арендная плата во всей Чехии подскочила на шесть процентов

С другой стороны, большое количество людей ищет жилье аренду, поэтому цены растут. Во-первых, в результате волны беженцев из Украины, а также из-за влияния высоких цен на недвижимость и дорогой ипотеки после того, как Нацбанк Чехии поднял базовую процентную ставку до семи процентов. Как мы ранее писали, нельзя ожидать, что цены будут падать равномерно по всему рынку.



Источник: novinky.cz

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