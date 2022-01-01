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Посмотрите, как сегодня выглядят цены на недвижимость в Чехии. Стоимость домов, квартир и арендной платы в 2022 году

Посмотрите, как сегодня выглядят цены на недвижимость в Чехии. Стоимость домов, квартир и арендной платы в 2022 году

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
01 августа
13:36
1083
Средняя цена квартир в Чехии незначительно снизилась, но цены на аренду растут, как следует из Ежеквартального обзора рынка недвижимости от EHS.

Посмотрите, как сегодня выглядят цены на недвижимость в Чехии. Стоимость домов, квартир и арендной платы в 2022 году

 

Средние цены за квадратный метр (второй квартал 2022)
 

Семейный дом

Квартира

Аренда

Прага

86 399 Kč

118 263 Kč

304 Kč

Среднечешский край

62 078 Kč

72 578 Kč

226 Kč

Южно-Чешский край

39 848 Kč

57 373 Kč

201 Kč

Пльзенский край

46 187 Kč

66 359 Kč

198 Kč

Карловарский край

29 996 Kč

39 252 Kč

172 Kč

Устецкий край

28 179 Kč

32 528 Kč

165 Kč

Либерецкий край

37 446 Kč

54 976 Kč

198 Kč

Краловеградский край

50 236 Kč

66 172 Kč

195 Kč

Пардубицкий край

44 901 Kč

62 442 Kč

211 Kč

Оломоуцкий край

31 683 Kč

54 692 Kč

198 Kč

Южноморавский край

48 379 Kč

95 215 Kč

258 Kč

Злинский край

30 214 Kč

44 828 Kč

204 Kč

Край Высочина

31 249 Kč

48 072 Kč

194 Kč

Моравско-Силезский край 

48 174 Kč

44 520 Kč

165 Kč

Источник: Bezrealitky.cz

 

«Грядет давно ожидаемое потрясение для чешского рынка недвижимости. Цены на ряд недвижимости спустя много лет начинают падать, кардинально меняется предложение, в том числе и на объекты, которые начинают продавать под давлением обстоятельств», — отмечают авторы отчета, впрочем,  это происходит не по всей Чехии.

 

Средняя арендная плата во всей Чехии подскочила на шесть процентов

С другой стороны, большое количество людей ищет жилье аренду, поэтому цены растут. Во-первых, в результате волны беженцев из Украины, а также из-за влияния высоких цен на недвижимость и дорогой ипотеки после того, как Нацбанк Чехии поднял базовую процентную ставку до семи процентов. Как мы ранее писали, нельзя ожидать, что цены будут падать равномерно по всему рынку.


Источник: novinky.cz

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