Спустя три месяца войны: Как живут чехи, приютившие беженцев?

Рассказы чехов, которые несколько месяцев назад не раздумывая предоставили жилье беженцам из Украины.

Вторжение российских войск в Украину ровно три месяца назад потрясло мир. С 24 февраля в Чешскую Республику прибыло более 350 000 беженцев, и многим из них чехи предложили жилье в своих собственных домах.

Люди, которые описали свой опыт ниже, не жалеют о своем решении. Однако они упоминают ряд проблем и неожиданных событий, которые принесло такое сосуществование.

Часть семьи. И в радости, и в горе

Дом в Пардубице стал приютом для украинских беженцев в начале марта. Пани Вендула приютила 52-летнюю Галину, ее дочь Дарью, четырехлетнего внука Мирослава и даже их чихуахуа. Муж пани Галины и отец Дарьи — Сергей уже несколько лет работают в Чехии. Сейчас Сергей живет попеременно в общежитии и с семьей в доме Вендулы.

«Самой большой проблемой, безусловно, был язык, потому что поначалу мы не могли общаться иначе, как через переводчика, жесты и так далее. Это было непросто. Сегодня я понимаю их, а они — меня. Я говорю по-чешски, они говорят по-русски», — говорит Вендула.

Для молодой женщины было непросто разместить в одночасье семью из трех поколений, но она без колебаний пошла на это. В то же время она вскоре стала практически частью повседневной семейной жизни своих гостей. К тому же вскоре после бурных событий выяснилось, что у Дарьи будет ребенок.

«Я увидела первое УЗИ, когда мой замечательный гинеколог в Пардубице подтвердила, что Дарья ждет ребенка. Вместе с ней я переживала на приеме у гинеколога, когда позже возникли первые проблемы. И я честно роняла слезу умиления, когда была на первом большом УЗИ, где я сидела вместо папы и видела ручки, ножки, слышала сердечко — и сказать Дарье, потому что хотела знать, что это будет мальчик», — продолжает Вендула.

Со своими гостями она традиционно отпраздновала Пасху, в том числе обряд в православной церкви, и помогла решить административные перипетии в поисках работы для Галины. Она признается, что близкое сосуществование теперь приносит и проблемы, но они могут случиться независимо от того, селят ли люди чехов или украинцев.

Теперь Дарья хочет, несмотря на беременность и сопротивление родителей, вернуться в Днепр, Украину, со своим маленьким Мирославом, где остается ее муж. В результате происходят семейные ссоры, в которые часто оказывается вовлечена молодая хозяйка.

«До прошлой недели мы все хорошо сосуществовали. Все действительно прошло гладко, учитывая, как сильно изменилась моя жизнь. Но родители сейчас очень недовольны, и я признаюсь тоже. Дарья, вероятно, уедет в ближайшие дни», — добавляет Вендула.

По ее словам, Галина и Сергей с сентября хотят обзавестись собственным жильем и планируют остаться в Чехии.

Старая почта как островок надежды

Прибытие беженцев изменило жизнь многих семей, а также и неиспользуемых до сих пор помещений. Бывшее здание почты в Быстрце в Брно стало одним из тех, в которые волна беженцев и волонтёры вдохнули новую жизнь.

Хозяева начали подумывать о помощи уже на следующий день войны. «Энтузиазм помогать людям был фантастическим. Изначально мы планировали разместить 10 человек, потом было 40, а сейчас 107. Несколько человек съехали, потому что нашли себе жилье. Но практически в этот момент места заняли. Интерес все еще есть», — признается Душан Фибингр.

Разместить женщин и детей в бывшем почтовом отделении помогал ряд волонтеров — благодаря двум специалистам по кадрам, по словам Фибингера, подавляющее большинство украинцев уже нашли работу. Дети ходят в школу.

«Никто в районе не жалуется на размещение беженцев и их детей. У нас только произошло то, что вандал нацарапал на доме букву Z (символ поддержки российского вторжения в Украину — прим. ред.). Это немного напугало женщин из Украины. Но на следующий день мы ее закрасили и, к счастью, больше ничего подобного не происходило», — добавляет совладелец почты.

Сейчас его больше беспокоит то, что готовность помочь нуждающимся заметно меркнет в обществе. «Я чувствую, что даже люди, которые вначале были полны энтузиазма, сегодня будто очнулись. Например, возникают неприятные дискуссии о том, нужно ли нам помогать дальше, и люди считают, что мы уже достаточно помогли», — добавляет он.

Собственники думают о том, что будет с беглыми украинцами и как долго временное жилье будет реально использоваться. Однако возможное переселение семей наталкивается на системную и многолетнюю проблему – нехватку квартир.

«Учитывая такое количество людей и нехватку квартир в Чехии, проблема будет заключаться в том, чтобы обеспечить их нормальным жильем. Посмотрим, как будет разворачиваться война. Но, наверное, через полгода подавляющее большинство людей наверняка вернутся в Украину. Относительный минимум, вероятно, останется, например, из городов, которые находятся в худшем состоянии, таких как Мариуполь, Херсон и т. д.», — считает Душан Фибингр.

Кусочек уединения и собственного «Я»

Петр и его семья из южной части Чехии также провели три месяца активно. В первые же дни войны он решил предложить свою дачу людям, спасающимся от войны.

Петр хотел предложить место, где сам находит уединение и куда ему нравится возвращаться, но в то же время место, в котором он не особо нуждался в начале года. «Но реальность такова, что мне также приходилось много участвовать лично. В противном случае вся ситуация ужасно затянулась бы», — оценивает он прошедшие недели с беженцами, которым он предоставил убежище.

Он говорит, что его предложение в конце февраля растянулась на всю весну. Уже с мая семья из трех человек с двумя собаками снимает отдельное жилье, которое Петр им помог найти.

«Я знал, что если я не найду им квартиру, мы будем сидеть на даче в начале лета и смотреть друг на друга, потому что им некуда будет идти. Я хочу открытое пространство, где буду проводить время со своей семьей, и, конечно же, я бы не выгнал украинскую семью из коттеджа, если бы им не было куда идти, но сам бы чувствовал дискомфорт», — говорит молодой человек.

Он предложил свою дачу в первые дни войны. «Все еще было неорганизованно. Первое, что всплыло у меня в интернете, это обсуждение, где люди начали вдруг писать, что предложат жилье и разную помощь. Это было спонтанно», — вспоминает он. Уже на следующий день семья из трех человек в ответ на объявление сообщила ему, что находится в Польше и хотела бы воспользоваться его предложением.

«У меня ёкнуло сердце, это было очень быстро. Женщина написала, что они с сыном и двумя собаками сейчас в общежитии в Польше и хотели бы ко мне приехать. И что они приедут на следующий вечер», — вспоминает Йихочех, добавляя, что семья переехала к нему с начала марта.

Но Петр быстро понял, что чем позже они начнут искать постоянное жилье, тем сложнее будет.

«Ставки по ипотеке растут, не только молодые люди, но и также семьи беженцев ищут квартиры за арендную плату, на рынке огромное давление», — говорит Петр, добавляя, что он просмотрел около 25 квартир, прежде чем ему удалось найти подходящую , которая была бы недорогой и в то же время украинская семья могла взять туда своих двух собак.

Он до сих пор поддерживает связь с семьей — ему известно, что их сыну уже пошел в чешскую школу, а женщина начала получать заказы на свои изделия.

Источник: seznamzpravy.cz

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