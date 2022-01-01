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Индекс доступности квартир: ежемесячный платеж по ипотеке в восточной Чехии — на уровне 20000 крон

Индекс доступности квартир: ежемесячный платеж по ипотеке в восточной Чехии — на уровне 20000 крон

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Kochy
07 июля
20:27
241
​Seznam Zprávy в сотрудничестве с данными EMA подготовил индекс, который показывает, насколько доступны квартиры в Чехии для ипотечного кредита. С марта 2020 года индекс доступности недвижимости по всей Чехии уже упал более чем на 140%.

Индекс доступности квартир: ежемесячный платеж по ипотеке в восточной Чехии — на уровне 20000 крон

Индекс доступности квартир Seznam Zpráv использует данные аналитической компании EMA. Его цель — следить за тем, как развивается доступность квартир не только в Чехии в целом, но и на региональном уровне. Индекс объединяет средние цены на недвижимость в отдельных регионах и процентные ставки по ипотечным кредитам.

Индекс рассчитывается исходят из кредита на 80% от стоимости недвижимости для квартиры площадью 65 квадратных метров, что, по данным Чешского статистического управления, является средней площадью квартиры в Чешской Республике. Индекс учитывает среднюю цену за метр квадратный в квартире, которая находится в личной собственности. Кроме того, индекс состоит из средней процентной ставки по ипотечным кредитам со сроком погашения 30 лет.

Полученный расчет сравнивается с исходным значением с начала марта 2020 года, когда индекс был установлен на уровне 1. Чем выше значение, тем менее доступны квартиры, и наоборот, если значение ниже уровня 1, их доступность увеличивается.

«Рост ставок по ипотеке продолжает снижать доступность квартир для ипотечных кредитов. Индекс доступности жилья за неделю вырос на 1,2% — до 2427 пунктов, и его рост еще не закончился. Банки продолжат учитывать повышение базовых процентных ставок ЧНБ в своих ипотечных тарифах, что в дальнейшем отразится на снижении доступности квартир», — прокомментировал Петр Замечник, директор по контенту данных EMA.

Индекс на уровне регионов показывает, как снижается обеспеченность средними квартирами в отдельных регионах. Карловарский регион (в настоящее время 1,728) и Прага (1,813) демонстрируют наиболее благоприятное значение в долгосрочной перспективе. Иными словами, доступность квартир здесь ухудшилась меньше всего по сравнению с мартом прошлого года (примерно на 73% и 81% соответственно).

Позицию «рекордсмена» в настоящее время занял Пардубицкий край, где индекс наличия средней квартиры за два года упал примерно на 173% (2730). Либерецкий край также вернулся к росту (с 2,379 до 2,407) на этой неделе, где как единственный регион в Чешской Республике значение индекса снижалось пять недель подряд.

Средние выплаты по ипотечным кредитам в настоящее время растут по всей стране. Например, средняя сумма, которую жители Праги платят за ипотеку, превышает 37 000 крон. За ним следует Южно-Моравский край, где платеж превышает 26 000 крон. Третьим в рейтинге является Среднечешский край, где собственники квартир тратят на ипотеку более 22,5 тысяч крон в месяц.

В настоящее время два региона на востоке Чехии приблизились к отметке в 20 000 крон: Пардубицкий (19 937 крон) и Краловеградецкий (19 435 крон).

И наоборот, ниже границы в 15 000 крон находится Устецкий край, где владельцы типовой квартиры платили за ипотеку в среднем 10 579 крон в месяц, Карловы Вары (11 276) и Моравско-Силезский край (14 201).

«Средняя ставка предложения по ипотеке выросла еще почти на полпроцента в июне. Развитие ипотечных ставок во многом коррелирует с развитием ставок CNB, который на своем последнем заседании повысил базовую ставку на 1,25 процентных пункта — 7%», — объясняет Любош Свачина из Golem Finance.

Источник: seznamzpravy.cz



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