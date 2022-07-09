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Рынок недвижимости
Пузырь не лопается. Чехия вновь лидирует по росту цен на недвижимость

Пузырь не лопается. Чехия вновь лидирует по росту цен на недвижимость

Партнер рубрики:
Kochy
09 июля
17:53
271
С учетом инфляции и роста ипотечных ставок аналитики высказывали предположения, что пузырь на рынке недвижимости лопнет. Однако последние цифры не указывают на снижение. В первом квартале в годовом исчислении цены на квартиры в Чехии выросли на четверть, что является самым высоким показателем в ЕС.

Пузырь не лопается. Чехия вновь лидирует по росту цен на недвижимость

Цены на недвижимость и аренду в Европейском союзе продолжали расти в первом квартале 2022 года. Что касается цен на недвижимость, то они выросли на 10,5% в годовом исчислении. Средняя арендная плата также выросла по сравнению с первым кварталом 2021 года на 1,4%. Это следует из данных об арендной плате и ценах на недвижимость, опубликованных европейским статистическим бюро Eurostat.

В период с 2010 г. по второй квартал 2011 г. цены на жилье и арендная плата в ЕС развивались сходным образом, но со второго квартала 2011 г. их траектории стали значительно расходиться с арендной платой. Хотя арендная плата неуклонно росла с 2011 года по четвертый квартал 2021 года, цены на дома и квартиры сильно колебались.

После резкого падения между вторым кварталом 2011 года и первым кварталом 2013 года цены на жилье оставались более или менее стабильными в период с 2013 по 2014 год. Но уже в начале 2015 года произошел стремительный рост, и с тех пор цены на квартиры практически во всем ЕС растут куда более быстрыми темпами, чем квартплата.

В период с 2010 года по первый квартал 2022 года арендная плата выросла на 17%, а цены на недвижимость — на 45%.

Чешская недвижимость стала самой дорогой в ЕС

Европейский тренд копирует и Чехия, где в первом квартале цены на недвижимость выросли на 5% по сравнению с предыдущим кварталом.

«Хотя ЧНБ говорит о существенной переоценке недвижимости в Чехии и есть предположения о схлопывании пузыря на рынке недвижимости, конкретные цифры пока ни о чем подобном не говорят — по крайней мере, по данным на начало года. Так что, пожалуй, единственным утешением может быть то, что это как минимум символическое замедление роста цен на сегодняшний день», — комментирует данные Петр Дуфек, главный экономист Creditas.

В годовом сравнении цены на квартиры выросли почти на четверть, что снова является самым высоким показателем во всем ЕС. Только в Эстонии и Венгрии зафиксирован более чем 20-процентный рост цен на недвижимость.

С 2010 года цены на жилье выросли в общей сложности в 24 странах-членах ЕС и упали в трех, причем наибольший рост произошел в Эстонии (+174%), Венгрии (+152%) и Люксембурге (+131%). Снижение наблюдалось в Греции (-23%), Италии (-10%) и на Кипре (-8%).

Если сравнивать первый квартал 2022 года с 2010 годом, арендная плата увеличилась в 25 странах-членах ЕС и снизилась в двух, причем самый высокий рост был зафиксирован в Эстонии (+177%), Литве (+127%) и Ирландии (+77%). Снижение зафиксировано в Греции (-25%) и на Кипре (-1%).

Цены на недвижимость опережают инфляцию

По словам экономиста, рост цен на недвижимость в ЕС пока опережает саму инфляцию. «Высокая инфляция в сочетании с дешевыми деньгами не только побуждает брать кредиты для покупки недвижимости, но в то же время привлекает инвесторов на рынок недвижимости с перспективой положительной доходности и обеспечением реальной стоимости денег», — говорит Дуфек.

В случае с Чехией рынок недвижимости до недавнего времени поддерживали доступные ипотечные кредиты, но процентные ставки по которым к настоящему времени уже значительно выросли, а кроме того, весной банки вновь ужесточили условия предоставления ипотеки. Интерес к покупке квартиры в долг, таким образом, снизился, но еще не полностью проник в цены.

«По-прежнему верно, что часть инвесторов считает недвижимость надежной страховкой от инфляции. В то же время затраты на строительство за последний год значительно выросли, что, несомненно, отразилось и на ценах», — комментирует Петр Дуфек.

По его словам, только высокие темпы жилищного строительства могут более существенно замедлить или даже остановить рост цен. Если какой-то сегмент недвижимости в Чехии и подешевеет, то это будет вторичная недвижимость.

Источник: seznamzpravy.cz



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