Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Недвижимость
Рынок недвижимости
Цены на дома и квартиры в Евросоюзе выросли на 10 процентов

Цены на дома и квартиры в Евросоюзе выросли на 10 процентов

Партнер рубрики:
Kochy
11 июля
12:55
316
Цены на жилую недвижимость в Европейском союзе выросли на 10,5% в годовом исчислении в первом квартале этого года. Самый значительный рост внутри ЕС был зафиксирован в Чехии, где рост цен составил 24,7%.

Цены на дома и квартиры в Евросоюзе выросли на 10 процентов

Это следует из данных, опубликованных европейским статистическим бюро Eurostat.

Годовой рост цен на жилую недвижимость в ЕС был самым резким в первом квартале с конца 2006 года. После Чехии самый быстрый рост продемонстрировала Эстония, где цены выросли на 21%. За ней следует Венгрия с показателем в 20,6%.

И наоборот, самый медленный годовой рост цен на жилую недвижимость в ЕС был зафиксирован на Кипре, где цены выросли всего на 1,1%. За ней следуют Финляндия (4,3%) и Италия (4,6%).

Евростат также указал, что с 2010 года цены на жилую недвижимость в ЕС выросли на 45%. В этот период Чешская Республика зафиксировала четвертый самый значительный рост в ЕС — стоимость жилья в стране выросла на 121%. По данным Евростата, цены в Эстонии, Венгрии и Люксембурге росли быстрее, чем в Чехии.

Источник: ceskenoviny.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция

YouTube – полезная информация в видео формате

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день



читайте по теме
Assets
09 июля
17:53
3684
Рынок недвижимости
Пузырь не лопается. Чехия вновь лидирует по росту цен на недвижимость
Assets
08 июля
16:00
7217
Рынок недвижимости
Новое направление для безопасных инвестиций в недвижимость. Ubytovací jednotky — законодательство, финансирование и новые проекты
Assets
08 июля
09:54
1065
Рынок недвижимости
Фонды недвижимости: решение в то время, когда богатые богатеют, а бедные беднеют
Assets
03 июля
13:08
3254
Экономика
Интерес к дачам и загородным домам в Чехии в этом году упал на 20-30 процентов по сравнению с прошлым годом
Последние новости:
Assets
11 июля
17:28
147
Общество
Участнику демонстрации в Праге грозит наказание за татуировку со свастикой
Assets
11 июля
15:40
149
Общество
Женщина в Чехии хотела защитить свой банковский счет и отправила мошеннику 800 тысяч крон
Assets
11 июля
14:07
260
Коронавирус
Евросоюз рекомендовал вторую бустерную дозу вакцины против коронавируса для людей старше 60 лет
Assets
11 июля
09:35
678
Общество
Дети в Чехии отравились в лагере, 15 из них были госпитализированы
Assets
11 июля
08:22
635
Общество
Пражский центр помощи украинским беженцам 11 июля вновь открылся в Высочанах
Assets
10 июля
19:16
3875
Общество
В Праге откроется выставка российской военной техники, уничтоженной армией Украины
Assets
10 июля
19:08
726
Культура
Украинская группа THE HARDKISS выступит с благотворительным концертом в Праге.
Assets
10 июля
10:22
4000
Коронавирус
Covid набирает обороты и меняет условия путешествий для туристов в Европе
Assets
09 июля
19:05
4111
Политика
Зеленский уволил посла Украины в Чехии Евгения Перебийниса
Assets
09 июля
15:53
1753
Культура
«KONCERT PRO UKRAJINU» - БОЛЬШОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ В ПРАГЕ И БРНО В ПОДДЕРЖКУ УКРАИНЫ


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Евросоюз
концерт
Украина
фестиваль
транспорт
дети
Туризм
недвижимость
преступность
выставка
работа
иностранцы
погода