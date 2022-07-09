Цены на дома и квартиры в Евросоюзе выросли на 10 процентов

Это следует из данных, опубликованных европейским статистическим бюро Eurostat.
Годовой рост цен на жилую недвижимость в ЕС был самым резким в первом квартале с конца 2006 года. После Чехии самый быстрый рост продемонстрировала Эстония, где цены выросли на 21%. За ней следует Венгрия с показателем в 20,6%.
И наоборот, самый медленный годовой рост цен на жилую недвижимость в ЕС был зафиксирован на Кипре, где цены выросли всего на 1,1%. За ней следуют Финляндия (4,3%) и Италия (4,6%).
Евростат также указал, что с 2010 года цены на жилую недвижимость в ЕС выросли на 45%. В этот период Чешская Республика зафиксировала четвертый самый значительный рост в ЕС — стоимость жилья в стране выросла на 121%. По данным Евростата, цены в Эстонии, Венгрии и Люксембурге росли быстрее, чем в Чехии.
Источник: ceskenoviny.cz
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