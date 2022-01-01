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Ставки по ипотеке в Чехии выросли до 5%, объем выданных кредитов снизился до 19 млрд крон

Ставки по ипотеке в Чехии выросли до 5%, объем выданных кредитов снизился до 19 млрд крон

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Kochy
15 июля
11:29
135
​Процентная ставка по недавно выданным ипотечным кредитам выросла в июне до 5%, в мае этот показатель составлял 4,64%. Таким образом, средняя ставка является самой высокой с середины 2010 года. Банки в Чехии предоставили ипотечных кредитов на 19,3 миллиарда крон, что на 8% меньше, чем в мае. В годовом исчислении снижение ускорилось до 65%.

Ставки по ипотеке в Чехии выросли до 5%, объем выданных кредитов снизился до 19 млрд крон

Это следует из статистики Чешской банковской ассоциации (ČBA) Hypomonitor. 

За весь 2022 год объем и количество выданных ипотечных кредитов уменьшились вдвое по сравнению с прошлым годом. 

Объем фактически вновь выданных ипотечных кредитов, то есть без рефинансирования, в июне сократился на 1,1 млрд крон — до 15,7 млрд крон. После апреля это самый низкий объем за два года. Объем рефинансированных кредитов в июне составил 3,6 млрд крон. Количество вновь выданных ипотечных кредитов в июне сократилось до 5000 (в мае их было 5300). В первом полугодии объем и количество ипотечных кредитов снизились на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Объем и количество выданных ипотечных кредитов в июне еще больше снизились по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как в предыдущие годы июньские показатели обычно были выше, чем в мае. Таким образом, активность на рынке ипотечного кредитования продолжает снижаться. На рынок оказали влияние рост процентных ставок, более строгие кредитные правила Чешского национального банка, растущие опасения по поводу развития экономики и высокие цены на недвижимость, поэтому такое развитие событий не слишком удивительно», — отметил главный экономист Якуб Сейдлер.

Ставки по ипотеке сейчас чаще всего находятся в достаточно широком диапазоне от 6% до 7% в зависимости от конкретных параметров кредита.

Средняя сумма ипотечного кредита в последние месяцы несколько снизилась и в июне составила 3,1 млн крон. Из-за более строгих правил ЧНБ и высоких процентных ставок, увеличивающих ежемесячные платежи, некоторым домохозяйствам пришлось сократить сумму предполагаемого ипотечного кредита.

Увеличение ставок по ипотечным кредитам на один процентный пункт означает увеличение ежемесячного платежа от 1500 до 2000 крон для среднего ипотечного кредита. По сравнению с двухпроцентной процентной ставкой, которая была распространена на рынке в предыдущие годы, 6-процентная ипотечная ставка означает увеличение ежемесячного платежа по среднему ипотечному кредиту до 7000 крон.

Источник: ceskenoviny.cz

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