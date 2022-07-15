Руководитель Bezrealitky считает, что цены на недвижимость в Чехии начнут падать

Рынок недвижимости в Чехии может наконец «остыть» после резкого роста цен, который продолжался вот уже несколько лет. Остановить рост цен может в основном падение спроса на жилье, однако эксперты по-прежнему осторожны в своих заявлениях об удешевлении квартир. Наверняка ясно одно: в настоящее время недвижимость в стране крайне переоценена, о чем свидетельствуют данные Национального банка Чехии.

На прошлой неделе европейское статистическое бюро Eurostat опубликовало данные, согласно которым в Чехии зафиксирован самый высокий рост цен на недвижимость в ЕС в первом квартале. Цены выросли на 24,7% в годовом исчислении.

Однако резкий рост цен, характерный для недвижимости в стране в последние годы, вскоре может закончиться. Аналитик банка Creditas Петр Дуфек считает, что в этом году рост цен может прекратиться.

«Часть рынка, особенно старые квартиры за пределами крупных центров, возможно будет скорректирована (цены упадут — прим. ред.). Насколько, однако, заранее оценить невозможно», — сказал Дуфек.

Руководитель портала недвижимости Bezrealitky Ян Шкрабанек не боится говорить о снижении цен, но тут же уточняет, что это точно не будет распространяться на все виды недвижимости и все города.

«Первыми упадут цены на недвижимость, стоимость которой явно завышена — дома в плохом состоянии, руины и объекты, расположенные в неудачном месте и требующие генеральной реконструкции. Это также коснется некоторых домов, коттеджей и возможно, даже люкс-сегмента», — перечислил Шкрабанек.

«Однако мы должны учитывать, а нужно ли владельцам таких объектов в принципе продавать что-то в данной ситуации. Если да, то мы можем вернуться в цене на два года назад. Если нет, то будет меньше предложения и цены соответственно упадут меньше», — уточнил он.

По его словам, наоборот, цены на квартиры с планировками 2+кк и 3+1 по хорошим адресам в крупных городах, таких как Прага, Брно или, может быть, Оломоуц и Пльзень, точно не упадут.

В настоящее время цены на недвижимость в стране крайне завышены. В конце прошлого года, по данным Чешского национального банка, — примерно на 40%. ЧНБ рассчитывает эту цифру исходя из соответствующего уровня дохода медианного домохозяйства и дохода от сдачи в аренду недвижимости.

Медианное домохозяйство статистически находится ровно посередине диапазона доходов, при этом половина домохозяйств имеет более низкие доходы, а половина, наоборот, выше.

Спрос падает

Рост ставок по ипотечным кредитам, рост цен на энергоносители и общее ухудшение экономических настроений могут способствовать снижению или, по крайней мере, остановке роста цен на дома и квартиры. Вместе с этим среди покупателей будет снижаться спрос на собственное жилье. Снижение интереса уже заметно, но однозначно говорить о том, что с переоцененными квартирами покончено, эксперты не решаются.

«Вполне вероятно, что мы находимся в фазе, когда спрос и количество сделок снижаются», — говорит социолог и экономист Мартин Люкс из Академии наук Чешской Республики. Однако затем он указывает, что продавцы сохраняют оптимизм в отношении будущего и что на самом деле ничто не заставляет их снижать цену.

Даже динамика цен на стройматериалы, которая, по мнению некоторых компаний, начала стагнировать, вряд ли принудит их снизить цены в случае нового строительства. Например, по данным компании HSF System, материалы даже начали дешеветь — речь идет о нескольких процентах.

Группа Vinci Construction CS, объединяющая два десятка строительных компаний в Чехии и Словакии, также подтверждает, что цены на некоторые материалы сейчас стагнируют. Однако, по ее словам, речь не идет об общем удешевлении, тем более, что динамика цен по каждому товару разная.

Представитель Strabag Эдита Новотна придерживается того же мнения:

«По нашему опыту, цены в настоящее время относительно стабилизировались, но мы не можем уверенно говорить об удешевлении», — сказала она.

Metrostav ожидает небольшого спада цен только тогда, когда упадет спрос и поставщики и производители будут снижать маржу для поддержания продаж. Большинство продавцов стройматериалов уже заметили снижение количества заказов от мелких клиентов и небольших компаний.

«Однако рост цен на газ и электроэнергию, рост цен на топливо и повышение заработной платы будут и впредь будут играть против удешевления», — отметил представитель Metrostav Войтех Костиха.

Резкий спад? Только с экономическим кризисом

Рост цен на жилье во многом является причиной рекордных показателей общей инфляции, которая в июне уже выросла до 17,2%.

Например, аналитик Cyrrus Вит Градил обеспокоен тем, общая инфляция будет превышать темпы роста цен на недвижимость, и они, таким образом, станут относительно дешевле по сравнению с другими товарами. Однако в следующем году он уже может представить себе охлаждение рынка недвижимости в случае, если Чехия впадет в экономический кризис, а значит, например, вырастет безработица.

Социолог и экономист Люкс также соглашается с этим. «Падение цен на жилье, даже резкое, обычно связано с внезапным ростом безработицы и экономическим спадом — пока же об экономическом спаде только говорят, а по последним данным безработица наоборот уменьшается", — отметил он.

Источник: zpravy.aktualne.cz

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