Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Недвижимость
Рынок недвижимости
Цены на жилье в ЕС выросли на 10%. В Чехии — почти на 25%

Цены на жилье в ЕС выросли на 10%. В Чехии — почти на 25%

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
21 июля
12:01
502
Цены на жилую недвижимость в Европейском союзе выросли на 10,5% в годовом исчислении в первом квартале этого года. По данным Евростата, самый значительный рост внутри ЕС был зафиксирован в Чехии, где они выросли на 24,7%. Годовой рост цен на жилую недвижимость в ЕС был самым резким в первом квартале с конца 2006 года.

Цены на жилье в ЕС выросли на 10%. В Чехии — почти на 25%

Евростат также указал, что с 2010 года цены на жилую недвижимость в ЕС выросли на 45%. В этот период Чешская Республика зафиксировала четвертый по значимости рост в ЕС, внутренние цены выросли на 121%.

Цены в Эстонии, Венгрии и Люксембурге росли быстрее, чем в Чехии.

 

Источник: stavebni-forum.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Интернет-мошенники в Чехии. Как не стать жертвой?

YouTube – Где искупаться в Праге и ее окрестностях?

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день

 



читайте по теме
Assets
19 июля
11:06
2479
Рынок недвижимости
Руководитель Bezrealitky считает, что цены на недвижимость в Чехии начнут падать
Assets
18 июля
17:49
8396
Рынок недвижимости
Новое направление для безопасных инвестиций в недвижимость. Ubytovací jednotky — законодательство, финансирование и новые проекты
Assets
18 июля
11:25
1290
Рынок недвижимости
Министерство культуры Чехии дало согласие на реконструкцию дома «Радость». Там возникнет 650 квартир
Assets
17 июля
15:52
11100
Рынок недвижимости
Как досрочно расторгнуть договор долгосрочной аренды в Чехии?
Последние новости:
Assets
21 июля
16:53
1005
Культура
Куда пойти с 22 по 29 июля: фестивали, экскурсии и шоу в Чехии
Assets
21 июля
14:45
681
Общество
В Бржецлавске погибло несколько десятков тонн рыбы
Assets
21 июля
10:54
1609
Общество
Извращенец в пражском метро снимает женщин на камеру. Он незаметно подсовывает телефон под юбки
Assets
20 июля
16:05
2166
Общество
ВИДЕО: Мать оставила маленькую дочь в нагретой машине. Чешские полицейские выбили окно и спасли ребёнка
Assets
20 июля
14:54
554
Общество
Жара пришла не только в Чехию — в Британии зафиксировали аномальных 40 градусов тепла
Assets
20 июля
13:57
478
Общество
Палата представителей одобрила запрет на пластиковые столовые приборы, тарелки и соломинки в Чехии
Assets
20 июля
13:06
1472
Общество
Во вторник 549 украинских беженцев получили визы временной защиты в Чехии
Assets
20 июля
11:05
436
Общество
Пожарные подтвердили, что причиной взрыва в доме в Ольшанах у Простеева был газ
Assets
19 июля
16:53
1044
Общество
В результате взрыва дома в селе Ольшаны у Простеева погиб человек. Причинён ущерб на сумму 10 миллионов чешских крон
Assets
21 июля
13:52
426
Общество
Прага увеличит количество мест в гимназиях и на других учебных специальностях, где выдают аттестат зрелости


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Евросоюз
концерт
Украина
фестиваль
дети
транспорт
Туризм
недвижимость
преступность
выставка
работа
погода
иностранцы