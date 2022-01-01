Цены на жилье в ЕС выросли на 10%. В Чехии — почти на 25%

Цены на жилую недвижимость в Европейском союзе выросли на 10,5% в годовом исчислении в первом квартале этого года. По данным Евростата, самый значительный рост внутри ЕС был зафиксирован в Чехии, где они выросли на 24,7%. Годовой рост цен на жилую недвижимость в ЕС был самым резким в первом квартале с конца 2006 года.

Евростат также указал, что с 2010 года цены на жилую недвижимость в ЕС выросли на 45%. В этот период Чешская Республика зафиксировала четвертый по значимости рост в ЕС, внутренние цены выросли на 121%.

Цены в Эстонии, Венгрии и Люксембурге росли быстрее, чем в Чехии.

Источник: stavebni-forum.cz

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