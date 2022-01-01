Посмотрите, как сегодня выглядят цены на недвижимость в Чехии. Стоимость домов, квартир и арендная плата в 2022 году

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Средние цены за квадратный метр (второй квартал 2022 года)

«Грядет давно ожидаемое потрясение для чешского рынка недвижимости. Цены на некоторую недвижимость спустя много лет начинают падать, кардинально меняется предложение, в том числе за счет объектов, которые продают под давлением обстоятельств», — отмечают авторы отчета. Впрочем, это происходит не по всей Чехии.

Средняя арендная плата во всей Чехии подскочила на 6%

С другой стороны, большое количество людей ищет жилье в аренду, поэтому цены растут. Это связано с волной беженцев из Украины, а также с высокими ценами на недвижимость и подорожанием ипотеки после того, как Нацбанк Чехии поднял базовую процентную ставку до 7%. Как мы уже писали, нельзя ожидать, что цены будут падать равномерно по всему рынку.



Источник: novinky.cz

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