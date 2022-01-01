Чехии придется еще несколько лет ждать нового закона о строительстве

​В Чехии получение разрешения на строительство занимает в среднем 246 дней. Это приводит к тому, что более крупные проекты зачастую остаются в режиме подготовки около десяти лет.

Чехия, где строительство идет чуть ли не самым медленным в мире, отчаянно нуждается в новом законе о строительстве. Однако его принятие снова откладывается. Только в Праге сейчас не хватает 30 000 квартир.

История вопроса

Из-за сложного и длительного процесса получения разрешений на строительство в Чешской Республике уже много лет говорят о радикальных изменениях, которые должно принести новый закон о строительстве. К подготовке закона уже приступил бывший состав правительства Андрея Бабиша и он был принят узким большинством, несмотря на волну критики. Однако после выборов решения должны были принимать новые политические представители. Бывшего министра регионального развития Клару Досталову сменил Иван Бартош, в том числе один из критиков принятого закона, который пообещал в программном заявлении, что представит поправку к новому строительному закону в первой половине 2022 года.

В середине мая этого года парламент настаивал отложить на год создание Контрольного управления строительства и созданных при нем региональных органов управления строительством, что предусмотрено в новом проекте закона о строительстве. Именно создание высшего контрольного органа на рынке стало предметов острой критики.

«Строительные чиновники исторически находятся в муниципальных органах по понятной причине. Именно чиновники местных строительных управлений лучше всех знают местные условия. Дело не только в том, что они в любой момент могут пойти и посмотреть на стройки, которые не находятся в 50 километрах от офиса, а зачастую буквально прямо у них под носом», — прокомментировал Иван Бартош.

«Это будет новый офис, в котором будут сотни чиновников, некоторые будут переведены из других офисов, но большая часть будет новой и дублированной. Короче говоря, мы не думаем, что решим проблему бюрократии открытием нового офиса. Политический консенсус по этому поводу есть», - добавил глава ведомства.

Сейчас Минрегион планирует вместо единого контрольного органа интегрировать все процессы, связанные со строительством. Основой должна стать цифровизация. Чиновники, граждане или компании, которые строят или планируют строить, будут иметь доступ к системе удаленно, при этом должен сохраняться принцип «один процесс, одна печать».

Утвержденная поправка предусматривает, что, согласно плану, с середины следующего года начнет работу только Специализированное и Апелляционное управление. Он будет отвечать за крупные инфраструктурные сооружения, такие как автомагистрали, национальные железные дороги или электростанции. Другие стройки будут получать разрешительные документы в соответствии с существующими правилами до 30 июня 2024 года.

Нельзя сказать, что новый закон о строительстве будет применяться с 1 июля 2024 года, потому что основная поправка еще не утверждена. В настоящее время он находится в процедуре межведомственного обсуждения. Оцифровка строительных процедур также откладывается на полгода до 1 января 2024 года.

Критика нового закона

Именно автор первоначального предложения Клара Досталова возражала в парламенте против изменения системы без создания Главного строительного управления.

«Я считаю, что ситуация, когда новый строительный закон будет действовать, но большинство процессов, в том числе вновь начатых, будет вестись по существующим правовым нормам, может вызвать путаницу и правовую неопределенность, что приведет только к пролонгации процессов. Это может привести к прямо противоположному тому, что было задумано новым законом о строительстве и предлагаемой поправкой», — сказала она.

Некоторые муниципалитеты также выступают против упразднения некоторых строительных органов, в том числе строительного управления Либерецкого края, в котором, согласно модели Бартоша, должно быть сокращено 15 из нынешних 35 рабочих мест. «В первую очередь следует провести цифровизацию строительных процедур, и только после этого следует обсуждать упразднение офисов», — сказал на заседании совета мэр Либерецкого края Йиржи Улвр.

Радка Владыкова, исполнительный директор Союза городов и муниципалитетов Чешской Республики, также рекомендует связаться с отдельными местными самоуправлениями о разграничении строительных полномочий на территории. «Любое властное разграничение органов застройки без связи на территории может привести к дальнейшему недовольству, хотя обстоятельное и открытое обсуждение с пострадавшими муниципалитетами в отдельных регионах могло бы привести к консенсусу, который был бы выгоден всем, и привести к цели ускорения строительных процессов. ", - заявила она для SZ Byznys.

Вне зависимости от того, критикуют ли содержательную поправку в закон о строительстве какой-либо заинтересованный субъект - оппозиция, города и муниципалитеты или предприниматели строительной отрасли, они сходятся в одном. Преобразование текущего система, которая действует на основе Закона о строительстве 2006 года, остро нуждается в изменении.

Необходимо ускорить строительство

«К сожалению, полного политического согласия по форме нового законодательства, вероятно, никогда не будет. Однако для ускорения строительства абсолютно необходимо, чтобы новый закон о строительстве был введен в действие как можно скорее», — сказал Ондржей Штястны, главный аналитик крупнейшего застройщика жилья в Чешской Республике Central Group.

Хотя строительный закон сам по себе не решит жилищный кризис, ускорение строительных процессов может оказать существенное влияние на развитие доступности жилья в Чешской Республике. Его можно было бы построить гораздо быстрее по сравнению с нынешним состоянием.

157-е место среди стран в мире

Если посмотреть глубже на вопрос наличия жилья, то в начале стоит система выдачи разрешений на строительство. О его уровне в международном сравнении свидетельствует так называемый Doing Business 2020, индекс, публикуемый Всемирным банком, который сравнивает экономические показатели в 190 странах мира.

Индекс показывает, что в рейтинге простоты получения разрешений на строительство Чехия оказалась на последних позициях — на 157-й строчке сразу за Молдовой, Аргентиной и Уругваем.

Согласно индексу Doing Business в Чешской Республике, получение разрешения на строительство занимает в среднем 246 дней, что, вероятно, связано с тем, что процесс состоит из 21 этапа и процедур общения с властями. Жителям Таджикистана необходимо пройти наибольшее количество шагов (26) для получения разрешения на строительство, в отличие от Дании, где разрешение на строительство можно получить за 7 шагов.

На практике именно долгий срок выдачи разрешений на строительство является причиной того, что более крупные строительные проекты часто остаются в режиме подготовки в течение десяти и более лет. Для сравнения, в 2020 году, например, в Праге было сдано 5 280 квартир, а в Варшаве — в четыре раза больше (22 570 квартир).

Глядя на текущие данные Чешского статистического управления, темпы выдачи разрешений и строительства квартир начинают немного ускоряться. Однако, по мнению экспертов, даже этого роста недостаточно для нынешнего дефицита жилья.

Только в столице, по словам директора Института планирования и развития Ондржея Богача, города Праги (IPR), было бы оптимально строить восемь тысяч квартир каждый год. К сожалению, текущий показатель составляет лишь около половины.

«Нам нужно было бы строить не менее восьми-девяти тысяч квартир каждый год. Сейчас мы на полпути. В результате дефицит квартир в Праге с каждым годом продолжает расти. В настоящее время не хватает до 30 тысяч квартир», — сообщил глава IPR.

Кроме того, давление спроса на низкое предложение в последние два года привело к тому, что цены на недвижимость взлетели до небес. В Чешской Республике цены на квартиры постоянно растут с начала 2012 года.

Согласно данным ценового анализа Deloitte, средняя цена квартиры в последнем квартале 2021 года остановилась на новом историческом максимуме в 87 700 крон за квадратный метр.

Однако самые дорогие квартиры по-прежнему продаются в Праге, где средняя цена продажи квадратного метра площади квартиры составляет около 113 500 крон. Продажная цена новых квартир в Праге выросла примерно до 145 000 крон за м² в первом квартале.

Почему выросли цены на недвижимость?

Длительный процесс получения разрешений на строительство не является единственной причиной роста цен на недвижимость. Одним из главных факторов последних двух лет стало резкое падение процентных ставок из-за пандемии, что сделало ипотеку дешевле. В то время они составляли около двух процентов.

Другим фактором, стоявшим за ростом спроса на недвижимость и, в связи с ограниченным предложением недвижимости на рынке, также за ростом цен, была отмена налога на приобретение недвижимости. Четыре процента при входе, уплаченные покупателем, вдруг исчезли. При сегодняшних ценах на жилье налог означал сотни тысяч дополнительных первоначальных расходов.

В-третьих, были смягчены параметры предоставления ипотечных кредитов, однако в апреле этого года Центральный банк вернулся к регулированию ипотеки и ужесточил условия выдачи кредитов. В дополнение ко всем этим мерам в период эпидемии covid огромные финансовые резервы, которые чехи накопили во время пандемии, вызвали желание инвестировать.

Источник: seznamzpravy.cz