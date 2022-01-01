«Нам пришлось поднять цены на квартиры на треть», — говорит крупный застройщик в Чехии

На рынке недвижимости происходят изменения. Интерес к квартирам снижается, а на рынке, наоборот, появляются новые участки и новые проекты, от которых инвесторы пытаются избавиться из-за их дорогого финансирования.

Люди перестали покупать недвижимость в ипотеку, и даже при условии, что на их место пришли инвесторы, спроса все равно недостаточно. По словам владельца девелоперской компании Central Group Душана Куновского, в этом году в Праге будет продано значительно меньше квартир, чем в прошлом.

«Инвесторы не восполнят уход людей, которые брали ипотеку. Определенный спад на рынке все же будет. В прошлом году в Праге было продано 7,5 тысяч квартир, а в этом году я ожидаю, что будет пять тысяч. Может быть, и значительно меньше», — говорит Куновский. Из-за дорогой ипотеки люди просто откладывают покупку, однако сам он считает, что через два года ситуация переменится.

«В этом году будет сильное падение как на ипотечном рынке, так и в наших продажах, но в следующем году, надеюсь, рынок как-то стабилизируется, и в течение полутора лет существенно восстановится. Я оптимист, но в то же время и реалист», — добавляет он в комментарии, почему Central Group не меняет свою стратегию и все равно хочет иметь достаточно строящихся и законченных квартир, когда спрос возрастет.

Согласно первоначальным планам, основные проекты Parková čtvrť Žižkov и Tesla Hloubětín продолжают строиться, но меняется стоимость квартир из-за роста цен. Например, квартира в Parková čtvrť сейчас стоит на треть дороже, чем в начале продаж, т.е. осенью прошлого года. Компания также полагает, что в следующем году она получит разрешение на свой проект в Праге 6, где будет построено 2200 квартир.

В то же время, по словам Душана Куновского, сейчас возможностей купить землю на рынке гораздо больше, чем раньше.

Вы недавно начали строительство проекта Parková čtvrť na Žižkově. С тех пор рынок сильно изменился. Все ли идет по первоначальным планам?

Этой зимой мы, так сказать, заложили первый камень. И строительство, и продажи идут по плану. На данный момент выставлен на продажу весь первый блок — около 400 квартир, из которых сейчас продано около 60 процентов. Готовим к осеннему предложению второй квартал — еще примерно 360 квартир. Вместе с Tesla Hloubětín это наш самый продаваемый проект.

Первоначально вы оценили инвестиционные затраты в 14 миллиардов крон, а сколько они составляют сейчас?

Эти оценки трех-четырехлетней давности, когда ситуация была совсем другой. Текущий перерасчет, который мы сделали весной, увеличил сумму инвестиционных затрат до двадцати миллиардов крон. Рост цен на материалы и строительные работы гигантский. В то же время цены на рынке за это время также выросли, поэтому часть затрат компенсирует рост цен реализации.

Подорожание на треть за год

Так насколько же увеличилась цена продажи квартиры по сравнению со стартовой?

Во время запуска предложения осенью прошлого года мы начали с определённой стартовой цены, и со временем эти квартиры подорожали на 30 процентов.

Добавим к росту цен тот факт, что ипотека стала менее доступна. Предпринимаете ли вы что-то в связи с этим?

Мы очень внимательно следим за рынком. По сравнению с большинством застройщиков у нас есть преимущество в том, что мы работаем без кредитов — только собственными силами. Это большое преимущество, поскольку кредитное финансирование резко возросло. Рынок замедляется, продажи тоже тормозятся.

В наших обычных локациях мы продали около 50 процентов квартир клиентам, которые взяли ипотеку. В прошлом году ипотека была около двух процентов, теперь она в три раза больше — это такой огромный рост, что количество покупателей с ипотекой сократилось, они почти не покупают. Весь рынок борется с тем, что спрос населения на ипотеку ослабевает. Кроме того, подавляющее большинство клиентов из-за рубежа также отсеялось. Мы также отрезали себя от российской и белорусской клиентуры, а это 10 процентов потенциальных клиентов.

На фоне этого колоссально выросло количество людей, которые имеют накопления и вкладывают эти сбережения в покупку квартир. Они покупают их не только рали дохода от аренды, как раньше, а в качестве безопасного депозита.

Заменят ли эти инвесторы всех «ипотечных» покупателей?

Спрос есть и очень солидный. В Праге наблюдается долгосрочное очень высокое превышение спроса по сравнению с предложением, но определенное замедление, несомненно, будет. Одни инвесторы проекты откладывают(...).

Этот год и следующий год будут периодами, когда на рынок существенно повлияют решения об откладывании ипотеки, но если ипотечные кредиты вернутся к трем процентам, рынок заработает(...)

Мы пока не меняем планы. Это бы произошло при полном экономическом потрясении. Если не произойдет серьезного «шока», мы будем выставлять квартиры и начинать строительство, даже если продажи будут идти медленнее. Застройка — дело долгосрочное. Мы чувствуем, что наступил спад, люди откладывают покупку, но когда ипотека достигнет где-то около трех процентов, то мы хотим быть готовыми к тому, чтобы много квартир строилось, а некоторые были уже готовы. Чтобы при значительном увеличении спроса мы не обнаружили, что нам нечего предложить.

Когда это случится?

Я оптимист. В этом году будет большой спад и на ипотечном рынке, и в наших продажах, но в следующем году, надеюсь, рынок как-то стабилизируется и в течение полутора лет должно произойти очень серьезное восстановление. Я оптимист, но также и реалист.

Земельный участок на 30 000 квартир

Меняется ли сам рынок?

Наше преимущество в том, что мы инвестировали в участки и редевелопмент территорий, у нас есть более 1,5 млн квадратных метров земли для более чем 30 000 квартир в Праге. Несмотря на сложности, некоторые проекты были реализованы.

Но правда, ситуация сложная для тех инвесторов, которые работают с кредитами и не имеют участков. Сейчас существует много новых возможностей, которых раньше не было. (...) Однако кредитное финансирование сейчас настолько дорогое, что некоторые запланированные проекты — в основном от более мелких инвесторов — не будут реализованы. Ряд проектов также сменит владельца.

Для нас же это новая возможность. Даже в прошлый кризис мы делали самые большие приобретения в самые трудные времена.

Что-то уже назревает?

Да, но я не буду говорить об этом, пока сделка не будет завершена. Сейчас на рынке выставлено на продажу довольно много земли и браунфилд-проектов. Однако иногда финансовые ожидания инвесторов нереалистичны и не соответствуют замедлению рынка.

Сколько тысяч метров уже вышло на рынок?

У меня нет точной цифры, но на рынок выходят проекты, которые раньше не продавались. У нас инвестиционные встречи каждые 14 дней, где представляют предложения, которые есть сейчас на рынке, и я думаю, что их в два раза больше, чем два месяца назад.

2200 квартир в Праге 6

Мы уже упоминали о некоторых ваших проектах. Что вы собираетесь делать дальше?

Для нас следующий год станет ключевым в плане продолжения работы над Parkové čtvrti иTesla Hloubetín. Мы расширим наше предложение в Праге 4 недалеко от Гостиваржской плотины, и я верю, что очень скоро мы сможем построить большой район в Праге 6 — самый большой новый район на месте нынешнего Westpoint. Мы завершаем процессы утверждения там. Это будет, я не уверен, если в горизонте следующего года, но одно из самых интересных предложений в Праге.

Как будет выглядеть проект?

Мы готовим большой участок земли под начальную школу со спортивным стадионом. Постепенно будут созданы четыре детских сада. Мы подготовили первый этап, который был разработан восемью студиями, всего в ней задействуется18 концепций. Главным архитектором в этом районе будет д-р Йиржична. (...) Я верю, что это будет место, куда будут приезжать люди, чтобы даже просто посмотреть.

Сколько это будет стоить?

Поскольку проект еще не включен в предложение, у нас нет точных расчетов. Это определенно будет более дорогой проект. И архитектура, и материалы, и технологии, и уровень внутренней отделки будут выше, соответственно и цены будут не всем по карману. Но и там мы хотим продавать поэтапно.

Источник: seznamzpravy.cz

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