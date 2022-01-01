Рост ипотечных ставок в Чехии остановился

​Процентные ставки по ипотечным кредитам начинают стагнировать. По данным Fincentrum Hypoindex, средняя ставка по ипотеке в августе увеличилась всего на 0,04 процентных пункта по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув 6,28%.

На своем последнем заседании на прошлой неделе Банковский совет Чешского национального банка (ЧНБ) впервые после длительного периода не менял ставки и сохранил базовую процентную ставку на уровне 7%. Это также отразилось на текущем уровне ипотечных ставок, которые не продолжают тенденцию резкого роста последних месяцев.

«Это небольшое повышение вызвано более поздней реакцией одного из банков на июньское повышение ставки ЧНБ. Поэтому теперь мы можем ожидать стагнации процентных ставок, которую мы предсказывали. Отклонениями могут быть только специальные предложения от отдельных банков», — добавил Йиржи Сикора, ипотечный аналитик Fincentrum & Swiss Life Select.

Ежемесячный взнос по так называемой 80-процентной ипотеке на сумму 3,5 миллиона крон с трехлетней фиксированной процентной ставкой, сроком погашения 25 лет и средней ставкой предложения 6,28% составляет в августе 23 151 крону.

По мнению аналитика Сикоры, стагнация ставок не может продолжаться слишком долго, поскольку даже противник предыдущего повышения базовых ставок, управляющий ЧНБ Алеш Михл, допустил их дальнейшее возможное повышение.

«Поэтому можно только надеяться, что возможное дальнейшее повышение ставок ЧНБ не будет слишком драматичным и не будет способствовать дальнейшему увеличению выплат по ипотеке и тем самым усилит нагрузку на семейные бюджеты, которые и без того обременены сегодня», — добавил он.

«Из заявления нового управляющего ЧНБ становится ясно, что дальнейшего существенного повышения процентных ставок в текущей ситуации быть не должно. Если ситуация не изменится, мы не ожидаем дальнейшего роста в ближайшие месяцы», — сказал Марек Кржиж, основатель ипотечной площадки Zaloto.

По его мнению, ипотечные ставки должны оставаться в пределах нынешних шести-восьми процентов годовых до конца текущего года.

«Инфляция и действия ЧНБ по-прежнему будут главным индикатором дальнейшего развития. Пока инфляция остается двузначной, мы не ожидаем какого-либо значительного снижения процентных ставок ЧНБ, из которых затем выводятся ставки по ипотечным кредитам. Текущее предположение состоит в том, что в следующем году ставки начнут немного снижаться и в горизонте двух-трех лет вернутся к показателю от 3% до 3,5% в год», — добавил Кржиж.

Источник: novinky.cz

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