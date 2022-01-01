Застройщики считают, что цены на квартиры в Чехии могут снижены за счет быстрого строительства. Однако тысячи квартир в Чехии сегодня пустуют.

В Чешской Республике нужно строить больше, считает председатель правления девелоперской компании Central Group Душан Куновски. По его словам, из-за более быстрого строительства цены на недвижимость на рынке будут снижаться. С этим не согласна репортер издания Referendum Габи Хазалова, которая получила Европейскую журналистскую премию за проект «Города в аренду» (Města v pronájmu). Она спрашивает: зачем строить больше, если только в Праге около 90 000 пустующих квартир?

Ведущий чешский застройщик и репортер обсудили жилищную политику в Чехии в программе «Události, komentáře» на чешском телевидении.

«В долгосрочной перспективе строится мало квартир, поэтому цены растут. То, что дефицитно — дорого», — заявил Куновски. В случае с покупкой квартиры, по словам застройщика, за последние полгода стало ясно, что рост цен на рынке замедляется. Что касается арендной платы, по словам Куновского, она вырастет еще больше.

«Квартирный кризис — общеевропейская проблема. В Чехии часто утверждают, что за этим стоят длительные строительные процедуры, но надо искать и другие причины. Во-первых, это спрос, что люди приезжают в большие города, такие как Прага, и им нужно где-то жить. Но спрос определяют не только люди, которым нужно где-то жить, но и те, кто покупает квартиры в качестве инвестиции. А со стороны предложения — вопрос, какие квартиры строятся», — рассказала Хазалова.

По словам журналиста, отсутствуют данные о том, сколько проданных квартир в настоящее время пустуют, сколько из них куплено людьми для инвестиций и сколько людей в них проживают на самом деле.

Куновски не видит ничего плохого в покупке инвестиционной квартиры. «Когда человек покупает квартиру, он очень редко оставляет ее пустой. Она выполняет функцию арендного жилья. Каждая квартира, построенная в Праге, приносит 1,5 миллиона крон НДС», — пояснил он.

Ведущий чешский девелопер не представляет, как можно регулировать строительство квартир. «Квартиры должны быть построены, будь то частные, общественные, сдаваемые внаем, потребность здесь явно есть», — указал он, отметив, что в Праге, например, строится примерно половина того, что разрешено в Вене или Берлине.

«Мы убеждены, что если бы новый строительный закон упростил и ускорил разрешительные процессы, мы смогли бы построить больше, вывести на рынок в два раза больше квартир. Тогда цены на квартиры могли бы быть на 15% ниже», — считает он.

В этом контексте Хазалова упомянула, что данные Статистического управления Чехии показывают, что, например, в Праге 93 000 незанятых квартир, а 2400 находятся в собственности города. Это значит, что примерно 90 000 квартир в Праге пустуют, а мы говорим о необходимости строить десять тысяч квартир в год, и это рецепт для всего», — отметила она.

В случае с Веной, которую упомянул Куновски, она указала, что, в отличие от Чехии, здесь строятся квартиры с доступной регулируемой арендной платой. По словам корреспондента, все нормы, которые обсуждаются даже на площадке Евросоюза, касаются не только социального жилья, но и, например, того, сколько квартир может принадлежать одному инвестору.

«Мы находимся в ситуации, когда после финансового кризиса в жилье влилось невероятное количество капитала, и, может быть, поэтому цены на аренду в основном растут, я думаю, что именно поэтому отдельные города думают о том, как регулировать инвестиции в жилье, — заключила Хазалова .

Источник: ceskatelevize.cz

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