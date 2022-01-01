Исследование: покупка новой квартиры в Чехии в прошлом году обошлась бы в 13,3 годовых зарплат

​Покупка собственной квартиры площадью 70 квадратных метров обошлась бы гражданину Чехии в 13,3 средних зарплат (до вычета налогов) в прошлом году. Чехия считается страной с наименее доступным собственным жильем в Европе.

Предпоследняя в рейтинге — Словакия, где граждане тратят на покупку такой квартиры 12,8 средних годовых зарплат. Это следует из исследования Deloitte Property Index 2022.

«В сравнении с некоторыми европейскими столицами ситуация хуже, чем в Праге, где приобретение собственного жилья стоит 15,3 средней брутто-зарплаты, только в Амстердаме. Голландцы платят за квартиры в своей столице 17,7 средней зарплаты», — сказал Мирослав Линхарт, ведущий партнер по финансовому консалтингу в Deloitte.

Средняя цена сделки с новыми квартирами увеличилась в 18 из 21 анализируемой страны. Самый интенсивный рост был зафиксирован в Венгрии — на 24%. Снижение произошло в Латвии (-1,3%), Словении (-3,8%) и Испании (-8,5%). Средняя цена сделки с новыми квартирами в Чешской Республике в прошлом году составила 3 ​​342 евро (81 929 крон) за м2. Самый высокий показатель — в Великобритании (4905 евро/м2), самый низкий — в Боснии и Герцеговине (974 евро/м2).

Самым дорогим городом снова стал Париж, где цена сделки с новыми квартирами составляет около 13 500 евро/м2 (330 952 крон). Высокие средние цены сделок также в Мюнхене, Лондоне, Осло, Франкфурте и Амстердаме. Самые низкие средние цены сделки предлагают Варна (885 евро/м2) и Бургас (900 евро/м2) в Болгарии. Самый большой рост цен в годовом исчислении был зафиксирован в Кошице — на 38,2%. Далее следуют Брно с 22,4% и Прага, где средняя цена сделки с новой квартирой выросла на 20,1%, отмечает Петр Гана, эксперт по рынку недвижимости Deloitte.

После замедления, вызванного экономическим спадом, вызванным пандемией, европейский рынок недвижимости набрал обороты, и цены на недвижимость в большинстве стран быстро выросли. «Ключевой особенностью чешского рынка недвижимости стало слабое предложение недвижимости. В ближайший год ожидается рост цен на недвижимость в Чехии, как и в большинстве анализируемых европейских стран, хотя и несколько более медленными темпами», — оценил Якуб Лешко из отдела недвижимости Deloitte.

Высокие цены на недвижимость увеличивают арендное жилье. Самая дорогая арендная плата в Париже, в среднем 29,1 евро/м2 (713,4 крон) в месяц. Арендаторы в Осло, Лондоне, Амстердаме, Тронхейме, Барселоне, Копенгагене, Любляне и Бергене также будут платить более 20 евро/м2. В Центральной Европе самая дорогая средняя арендная плата в Варшаве (17,9 евро/м2). Далее следует Братислава, где цена 11,6 евро/м2 превышает пражскую цену 11,3 евро/м2 (277 крон). Ежемесячная арендная плата в Брно начинается от 10,1 евро/м2 (247,6 крон), а в Остраве — от 6,8 евро/м2 (166,7 крон). Из представленных городов только Брашов в Румынии, Целе в Словении и София, Варна и Бургас в Болгарии предлагают более низкую арендную плату.

В прошлом году в Чешской Республике было построено 34 200 квартир (3,25 квартир на 1000 жителей). Самое большое соотношение между количеством завершенных квартир и количеством жителей было во Франции, а именно — 6,95 квартир на 1000 жителей. В Боснии и Герцеговине построено меньше всего новых квартир как в целом, так и на душу населения (0,8 квартиры на 1000 жителей).

Исследование включало ипотечные кредиты и их средние процентные ставки. Как и в предыдущих выпусках Индекса недвижимости, наибольшая задолженность домохозяйств в странах Западной и Северной Европы, Нидерландах, Норвегии и Дании была связана с ипотекой. Самая высокая средняя процентная ставка по ипотеке в 2021 году была в Польше (4,7%). Самая низкая процентная ставка — 0,8% — была зафиксирована в Португалии. Средняя процентная ставка в Чешской Республике вместе с Румынией была четвертой по величине и составляла 3,0%.

Источник: ceskenoviny.cz