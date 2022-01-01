Арендные ставки в Чехии быстро растут, количество квартир свыше 70 квадратных метров уменьшается

​Цены на аренду в Чехии продолжают расти — они достигли уровня 2019 года и ожидается дальнейший рост. В годовом исчислении, по данным портала Realitymix.cz, средняя стоимость аренды квадратного метра в стране выросла почти на 11%.

В Праге, согласно анализу девелоперских компаний Trigema, Skanska Reality и Central Group, арендная плата выросла на 15,6%.

Причиной роста цен является, в том числе, сокращение предложения свободных квартир. Например, в региональных городах сокращается количество недвижимости площадью более 70 квадратных метров. По данным компании GarantovanyNajem.cz, количество квартир такого размера в Праге уменьшилось по сравнению с прошлым годом более чем на 54% — в настоящее время в мегаполисе доступно 1960 таких квартир, а в прошлом году их было 4300. В Брно таких квартир 300, что на 30% меньше, чем в прошлом году. Данные показывают, что в Пльзене предложение упало на 37% и составило около 100 квартир.

По данным компании, аналогичная ситуация в университетских городках. Проблема нехватки этих квартир может проявляться, например, у студентов, использующих такие квартиры в качестве совместного жилья. «Студентам, которые планируют с сентября искать квартиру в аренду, пусть даже общую, не стоит недооценивать ситуацию. Если они не получат жилье как можно скорее, возможно, им придется снизить свои претензии или платить больше за аренду», — сказал Виктор Мейзлик, соучредитель GarantovanyNajem.cz.

Средняя арендная плата за квадратный метр увеличилась во всех региональных городах, за исключением Усти-над-Лабем, сообщает Realitymix.cz. В Брно показатель вырос на 23% в годовом исчислении, а в Ческе-Будеевице — на 17%. В Праге, по данным Trigema, Skanska Reality и Central Group, арендная плата составляет 360 крон за м2 и является самой высокой с 2016 года. Средняя цена краткосрочной аренды составляет 28 500 крон в месяц.

Ожидается, что арендная плата продолжит расти в течение следующих двенадцати месяцев. В Праге на 3-4%, что составляет примерно 500 крон в месяц, считает Мейзлик. «Цена и спрос на арендное жилье, вероятно, будут продолжать меняться. Но люди не захотят платить огромные суммы из-за роста стоимости энергии. Поэтому любое повышение будет происходить умеренными темпами», — говорится в исследовании швейцарской компании PriceHubble среди отечественных экспертов по недвижимости.

По оценке Мейзлика, недоступность жилья, вызванная высокими процентными ставками и ценами на недвижимость, а также рост цен на аренду, особенно затронет молодежь. По его словам, даже после окончания учебы они будут использовать менее комфортные варианты, такие как общие квартиры или дольше оставаться с родителями, чтобы как можно дольше копить деньги на покупку собственной.

Источник: stavebni-forum.cz